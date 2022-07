Valeria Marini non ci sta ed è una furia: tutta ‘colpa’ di Can Yaman

Valeria Marini è tornata prepotentemente sui social per mettere in chiaro una situazione che riguarda anche Can Yaman

Negli ultimi tempi si è vociferato un flirt della showgirl stellare con Eddy Siniscalchi, ma sul web si è scatenato un putiferio in cui c’entra anche l’attore turco. La showgirl è stata costretta a chiarire tutto.

Cosa c’entra Can Yaman con Valeria Marini se la showgirl sta frequentando Eddy Siniscalchi? Intanto che il gossip con l’imprenditore continua a fare il giro del web con ulteriori prove del loro flirt, i social sono impazziti per tutt’altro motivo e c’entra anche l’attore turco. Come al solito, la Marini è molto espansiva e sempre amica di tutti, ne ha dato grande prova anche durante la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip, nonostante qualche battibecco.

Ad ogni modo, per questo suo particolare estro la showgirl stellare è riuscita ad ammaliare l’imprenditore ed insieme occupano le copertine dei giornali di gossip. Tuttavia, il motivo per cui è protagonista di cronaca rosa adesso è tutt’altro.

Valeria Marini e Can Yaman? Il commento che ha fatto impazzire il web

Sotto un post pubblicato da Can Yaman, Valeria Marini ha commentato: “Bellezza stellare” due parole ricche di emoji che si notano immediatamente. Fermo restando che l’attore turco e la showgirl stellare non hanno alcun flirt – e neppure ci ha mai pensato nessuno – il commento fatto dalla compagna di Eddy Siniscalchi ha fatto molto discutere a tal punto che la stessa diretta interessata è dovuta intervenire.

Al di là dei commenti sui social, Valeria Marini ha messo in risalto alcune fake news pubblicate circa un’intesa tra i due che, in realtà, non c’è: “Fare un complimento innocuo ad un’artista significa provarci?”.