Uomini e Donne, in arrivo una super tronista: c’entra Gemma Galgani! Maria De Filippi sta cercando nuova linfa per il suo programma

Si fa un gran parlare su chi saranno i prossimi protagonisti del format di Canale 5. Per il ruolo di nuove troniste ci sono in lizza la nipote di Gemma, Carola e Federica Aversano.

Per rimanere al vertice degli ascolti della fascia pomeridiana, Uomini e Donne ha dovuto reinventarsi più e più volte nel corso di questi vent’anni. Il format lanciato da Maria De Filippi ha colpito nel segno con le nuove generazioni e ultimamente anche con quelle più agée. L’appuntamento per la prossima stagione è fissato per settembre, subito dopo la pausa estiva. In questo momento la produzione e gli autori di Mediaset stanno scegliendo quali saranno i nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nel salotto di Canale 5.

Iniziano ad uscire i primi retroscena sulle nuove tronista che aggraderanno il pubblico e i vari corteggiatori in lizza. Il nome più caldo è sempre quello della nipote di Gemma Galgani, Carola. La giovane ha debuttato sui social in compagnia della zia negli scorsi mesi e sembra aver raccolto già moltissimi consensi. Bella e simpatica potrebbe fare proprio al caso di Maria De Filippi, oltre ad instaurare un fil rouge con il Trono Over, occupato dall’illustre parente.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha pronti due colpi: Carola Galgani e Federica Aversano

Una bella scenetta che potrebbe diventare esplosiva con la presenza in studio di Tina Cipollari, mai tenera nei commenti con Gemma.

I rumors però non si fermano di certo a Carola Galgani e il per il Trono Classico prevedono anche un altro nome di livello. Tra i candidati ci sarebbe infatti il nome di Federica Aversano. Si tratterebbe di un volto già noto al pubblico dei Uomini e Donne visto che la ragazza si era messa in gioco come corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Proprio il rifiuto da parte del tronista ligure, avrebbe fatto scattare la scintilla e la volontà di partecipare dall’altra parte della barricata. La giovane è piaciuta molto sia al pubblico che alla presentatrice e sarebbe in procinto di lanciarsi i questa nuova esperienza. Non è escluso che sia lei che la Galgani Junior possano essere inserite nello stesso tempo, con un doppio colpo di rinnovamento. Non resta che attendere settembre per saperne di più.