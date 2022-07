“Torneranno insieme”, colpo di scena Totti-Blasi: indiscrezione da favola. La coppia (ex) più famosa del calcio italiano è sulla bocca di tutti

L’ex capitano della Rome la presentatrice di Mediaset hanno ufficializzato da poco la loro separazione. Ora però sembra esserci un’importante novità in merito.

La loro separazione non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Francesco Totti e Ilary Blasi avevano interrotto i propri rapporti già dallo scorso inverno, quando arrivarono le prime indiscrezioni a riguardo. Poi, per il bene della famiglia e dei bambini, hanno tirato avanti senza confermare a livello mediatico il tutto. All’inizio del mese l’annuncio definitivo, anticipato dal sito di Roberto D’Agostino, e le strade che si separano una volta per tutte. In realtà, sia tra i fan che tra i gli amici più stretti, c’è ancora chi spera che la frattura possa essere in qualche modo ricomposta. A far sperare tutti arriva un’indiscrezione piuttosto clamorosa rilanciata dal settimanale Novella 2000.

Se fino a pochi giorni fa si parlava di una convivenza già avvenuta tra l’ex capitano della Roma e la giovane Noemi Bocchi, ad oggi lo scenario sembra leggermente diverso.

Ad accendere la fantasia dei fan ci ha pensato Ilary Blasi, che ha postato una foto piuttosto indicativa sulle sue Instagram Stories. Dopo essere stata in Tanzania, la presentatrice dell’Isola dei Famosi è tornata a Sabaudia, in compagnia dei figli.

Totti-Blasi, l’indiscrezione di Novella2000 fa impazzire i fan: aria di ricongiungimento?

La foto in questione riguarda due cappuccini, pronta a scatenare le fantasie dei follower. Il primo pensiero di tutti è che uno dei due fosse indirizzato proprio a Francesco, come segnale verso un ricongiungimento.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, conferma di essere ottimista: “Questa separazione mi fa rabbia, perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di ciò che stai perdendo. Un vero peccato. Tutti mi chiedono se torneranno insieme. La risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è ‘Sì, torneranno insieme'”.

Purtroppo per tutti i loro fan per ora si tratta solo di previsioni e auspici. Queste speranze si mettono in contrapposizione con le voci di un trasferimento a Milano proprio di Ilary, rimbalzata su diverse testate nella giornata di ieri. Vedremo alla fine chi avrà ragione.