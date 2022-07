Stefano De Martino, l’ultimo stop fa male: vacanze rovinate ma lui non molla. In attesa dei programmi autunnali, un dato non convince

La vita è fatta anche di scommesse e negli ultimi tempi Stefano De Martino le ha vinte tutte, sia nella vita privata che nel lavoro. La presentazione dei palinsesti per la prossima stagione autunnale ha confermato che sarà lui uno dei volti di punta su Rai 2, ma ogni tanto bisogno anche fermarsi.

Sarà stato per il cambio di serata, con il programma che è stato posticipato di una settimana. Sarà perché la concorrenza di Battiti Live (in fondo molti degli artisti sono gli stessi) è forte, ma l’ultima puntata del Tim Summer Hits che Stefano conduce insieme ad Andrea Delogu ha fatto registrare una brutta sorpresa.

Lo confermano i dati degli ascolti tv che sono appena arrivati, relativi a lunedì 25 luglio. Su Rai2 lo show musicale ha intrattenuto 1.238.000 spettatori pari al 10% di share. A vincere la serata è stata su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.740.000 spettatori pari al 13.9% di share mentre su Rai1 il film Mia e il Leone Bianco è stato visto da 1.820.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai 3 Report in replica ha raccolto 914.000 spettatori pari ad uno share del 6.1% e su Rete 4 Zona Bianca 901.000 spettatori con il 7.3% di share.

Stefano De Martino, l’ultimo stop fa male: giornata in equilibrio tra Rai e Mediaset

Nell’Access Prime Time bene ancora una volta su Rai 1 Techetechetè con 2.698.000 spettatori pari al 16.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint invece registra una media di 2.455.000 spettatori con uno share del 15.1% e su Rai 2 TG2 Post 933.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai 3 Un Posto al Sole è stato visto da 1.304.000 spettatori (8%) e su Rete 4 Controcorrente da 829.000 individui (5.3%), nella prima parte, e 1.036.000 (il 6.4%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha registrato 3.186.000 spettatori (26.9%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.675.000 spettatori (14.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo invece insieme 689.000 spettatori all’ascolto (4.8%).

Infine nel Daytime Mezzogiorno su Rai 1 Camper ha ottenuto 1.211.000 spettatori con il 14.7% e su Canale 5 la replica di Forum è salita a 1.264.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai 2 Un Ciclone in Convento 368.000 spettatori e su Rete 4 RIS 2 è piaciuto a 157.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate invece ha messo insieme 250.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte e 355.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte.