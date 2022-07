Salemi-Pretelli, spunta un emozionante retroscena: “È accaduto col figlio Leonardo”

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è spuntato Leonardo ed un dolce retroscena sul figlio dell’ex velino di Striscia La Notizia

L’ex gieffino è già papà del dolcissimo Leonardo, mascotte di tutti i Prelemi, figlio avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Com’è la convivenza con l’ex gieffina? Le immagini non lasciano alcun dubbio.

Pierpaolo Pretelli si è sempre detto un padre molto presente e nelle ultime due uscite pubbliche, in effetti, il piccolo Leonardo è sempre stato con lui gioendo delle vittorie del caro papà. Gli impegni lavorativi, infatti, non gli hanno quasi mai impedito di dedicare del tempo al suo primogenito che, a quanto pare, va molto d’accordo anche con Giulia Salemi.

Per fortuna con Ariadna Romero non ci sono mai stati particolari screzi sulla genitorialità, anzi l’amicizia che li lega ed il bene che si sono voluti permette a Leonardo di vivere in serenità tra mamma e papà. E Giulia Salemi dove si colloca in tutto ciò?

Giulia, Pierpaolo e Leonardo: tenero siparietto tra i tre

Ieri Giulia Salemi è stata ospite al Giffoni Film Festival che in questi giorni sta ospitando tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. A far compagnia all’influencer c’erano anche Pierpaolo Pretelli e Leonardo così come segnalato alla gossippara del web Deianira Marzano.

In particolare, scendendo nei dettagli, un utente le ha raccontato: “Leo molto affettuoso con Giulia, la seguiva ovunque, le cercava la manina. Tutti e tre molto uniti, complici e affettuosi. Il bimbo si è teneramente affacciato sul palco accompagnato da Giulia poco prima che iniziasse la musica”. Un quadretto idilliaco di una coppia che si gode l’amore che li lega in attesa che, chissà un giorno, possa costruire una propria famiglia.