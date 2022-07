“Non voleva lasciarmi”, incidente per Elettra Lamborghini: cos’è successo. La cantante si sta godendo il successo del suo ultimo singolo

A scuotere la sua estate è stato però un incidente avuto di recente con un fan. Elettra ha documentato tutto su Instagram, mostrando anche la ferita riportata nell’occasione.

Che sia proprio la sua estate non ci sono dubbi. Elettra Lamborghini sta spopolando grazie al nuovo singolo “Caramello“. Una canzone che ha conquistato il disco d’oro ed è la più ascoltata sulle spiagge di tutta Italia. Insieme a lei nel brano figurano anche le voci di Rocco Hunt e Lola Indigo, altri artisti in crescita esponenziale. La regina del twerking si sta godendo il meritato successo e non manca mai di aggiornare i propri fan con delle storie sempre molto divertenti su Instagram. Nell’ultima serie di video online, la Lamborghini si fa immortalare assieme al suo corpo di ballo durante un concerto serale live. L’occasione è buona anche per certificare subito dopo la notizia del numero spaziale di vendite raggiunte.

Non solo però, perchè purtroppo c’è anche il rovescio della medaglia di cotanta popolarità, ovvero il dover avere a che fare con qualche fan un pochino troppo invadente e “aggressivo”.

Elettra Lamborghini, brutta disavventura con un fan: su Instagram mostra cos’è successo

Elettra Lamborghini ha mostrato su Instagram l’effetto di una strattonata troppo violenta subita da un fan. Un graffio sulla mano che lei stessa ha così giustificato: “Un fan qualche giorno fa non voleva lasciarmi la mano”.

Poi c’è il riferimento al disco hit dell’estate: “Caramello is GOLDDDD biccissssss… Grazieeee a tuttiiiiiiiiiiiii”, sempre con la prima versione del messaggio in inglese. Insomma la famosa certificazione che il brano sia a tutti gli effetti da record, per i numeri spaziali raggiunti. Chiaro che in un eccesso di foga, qualcuno deve aver addirittura usato “le unghie” per rimanerle ancorato, tanto era il trasporto di vederla. La ferita non è grave ma di certo Elettra se la sarebbe volentieri risparmiata. Effetti collaterali del fandom. Il pubblico non vede l’ora di assistere a nuove performance, sia live in concerto che su social, di cui è una delle regine incontrastate in Italia.