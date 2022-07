Elodie-Marracash, l’ultimo rumor è da pelle d’oca: un sogno per tutti i fan. I due artisti sono sempre al centro dell’attenzione sui social

La bellissima cantante e il rapper sono di nuovo molto vicini. Ancora nessuna ufficializzazione del ritorno di fiamma ma di certo qualcosa si sta già muovendo.

Sia dal punto di vista professionale che estetico sono due degli artisti più apprezzati dal pubblico italiano. Elodie e Marracash hanno conquistato una popolarità da urlo nell’ultimo periodo, specie dopo aver fatto coppia fissa. La cantante e il rapper hanno sempre descritto il loro rapporto come sui generis, qualcosa di difficilmente definibile con i consueti schemi utilizzati dalla “gente comune”. Fatto sta che da qualche tempo non stanno più insieme, almeno nel senso convenzionale del termine. Si perchè alcuni rumor, seguiti alle interiste rilasciate dai diretti interessati in queste settimane, stanno facendo ricredere molti fan.

Dal punto di vista musicale, Elodie procede a gonfie vele con “Bagno a mezzanotte“, sempre in vetta alle classifiche. Oltre al lavoro, però, le luci dei riflettori sono accese sulla sua vita privata. Marracash è “famiglia” per lei, un amore travolgente che ultimamente era stato messo un po’ da parte.

Nonostante si siano lasciati, Elodie e Marracash hanno deciso di collaborare professionalmente. La cantante ha fatto la sua “comparsa” nel disco del rapper, testimoniando che i rapporti sono comunque ancora cordiali.

Elodie-Marracash, la separazione potrebbe essere già terminata: su Instagram indizi importanti

L’ex concorrente di “Amici” ha anche presenziato al concerto di quest’ultimo, presente in prima fila in bella vista.

Molti ipotizzano che non sia poi tutto finito, come lasciato anche intendere proprio da Marracash in una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera.

“Il nostro rapporto non può essere inquadrato con i soliti schemi. Non siamo mai stati una coppia convenzionale“. Questo in sostanza il pensiero del rapper, che rispondeva ad Elodie, più o meno sulla sua lunghezza d’onda.

Ora la presenza al concerto (documentata con tanto di foto) e i pensieri su Instagram stanno facendo pensare che il riavvicinamento sia cosa già avvenuta.

La cantante si è concentrata sul proprio profilo social su alcune parti dei testi delle canzoni a lei dedicate dall’ex.

“Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti“. Insomma parole che devono aver fatto nuovamente breccia nel cuore della ragazza.