“Brutto finale”, i fan di Chiara Rabbi e Davide Donadei tremano: punto di non ritorno?

Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno veramente toccato il fondo? I fan della coppia di Uomini e Donne tremano al pensiero

Qui e lì la coppia di Uomini e Donne lascia qualche frase sospetta che potrebbe riguardare il loro rapporto e le ultime parole pronunciate hanno fatto tremare i fan. È veramente un punto di non ritorno?

Quello tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è sempre stato un amore sincero ed è questo il motivo per cui la coppia è molto seguita dalla loro avventura ad Uomini e Donne, una di quelle che si sono giurate amore eterno e sono uscite dal programma più forti che mai. Tuttavia, anche le migliori certezze vengono meno e la forte crisi tra i due è ormai evidente.

Nei giorni scorsi non c’è stata alcuna smentita o conferma dei rumor, soltanto qualche parolina detta qui e lì che ha fatto pensare ad una reale crisi, che fin qui si tratta soltanto di un’indiscrezione da parte della gossippara del web Deianira Marzano.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi torna sui social: è finita con Davide Donadei?

La corteggiatrice di Uomini e Donne è finalmente tornata sui social chiedendo scusa ai suoi follower: “Mi dispiace se sono sparita, ma avevo bisogno di stare da sola con me stessa e per il momento sono qui, in vacanza a Roma a casa di papà”, ha annunciato con un tono ed uno sguardo un po’ provato, “nei prossimi giorni ricominciamo a parlare, magari certi argomenti li evito, non mi va di affrontarli perché non so che cosa dire”.

Davide Donadei, invece, ha preferito far parlare gli altri. Dapprima ha condiviso un video di Francesco Sole in cui diceva: “Non importa come finiscono le cose, come si chiudono. Se almeno una volta ti ha reso felice a tal punto da farti credere di poter fermare il tempo, allora sì ne è valsa la pena” e poi un post su Instagram con scritto: “Perché sai mi piace pensare che certi inizi, certe sensazioni, certi attimi, certe persone, semplicemente valgano di più di un brutto finale. Sì, nonostante tutto, valgono il dolore. E fregatene di quello che pensano gli altri, fregatene persino dei tuoi sensi di colpa”.