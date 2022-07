Ballando con le Stelle, ex protagonista scossa per il lutto: “Era un cuore generoso”. Il ricordo di quella tragedia fa ancora male

Quando li vediamo sulla pista di Ballando con le Stelle, intensi, espressivi e spesso sorridenti, ci dimentichiamo che i concorrenti hanno anche un loro privato. E quello di Valeria Fabrizi le ha regalato gioie immense ma anche dolori profondi.

L’attrice che tutto il pubblico ama per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti!, ma che in realtà è stata protagonista di tantissime produzioni in tv e in teatro, ha vissuto una storia d’amore intensa. Per 24 anni è stata sposata con Giovanni ‘Tata’ Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Il pubblico più giovane lo conosce solo per gli spezzoni che ogni tanto appaiono a Techetecheté, ma Giacobetti insieme ai suoi compagni di avventura è stato una pietra miliare dello spettacolo italiano.

Se n’è andato per un infarto a soli 66 anni e con la sua morte anche il Quartetto cetra è finito. Da poco è stato celebrato il centenario della sua nascita e Valeria fabrizi, intervistata da ‘Gente’ lo ha ricordato così: “Per me è stato molto, è stato tutto. Direi ideale. È stato un marito attento, accudente, protettivo e mi ha rispettata come donna e come artista… Era un cuore generoso“.

Ballando con le Stelle, ex protagonista scossa per il lutto: ecco cosa l’ha aiutata a superarlo

Un lutto improvviso e devastante. Stavano preparando la festa per i primi 25 anni di matrimonio insieme alla figlia, Giorgia (un altro figlio, Alberto, era morto piccolissimo). E come ha ammesso Valeria, da allora non ha più voluto innamorarsi anche se confessa che i corteggiatori non le mancano, anche adesso.

L’attrice ha spiegato che la forza le è arrivata da sua figlia, sempre vicinissima, e dal suo lavoro. Ma aveva anche raccontato che in quei giorni bui le era stato molto vicino Walter Chiari, l ‘amico di una vita. Si era trasferito da loro, faceva da padre a Giorgia, la sua vicinanza è stara preziosa.

Prossimamente torneremo a vedere Valeria nei panni di Suor Costanza, perché una nuova stagione di Che Dio ci Aiuti! è alle porte. Ma per il pubblico della fiction non sarà facile, ci stiamo preparando all’addio di un personaggio amatissimo.