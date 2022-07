“È stata scartata da Amici”, rivelazione assurda: è successo a un volto famosissimo

Una delle stelle delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle è stata scartata da Amici. Andiamo quindi a vedere cos’è successo: rivelazione assurda.

Sta facendo scalpore la notizia secondo il quale una delle protagoniste di Ballando Con Le Stelle è stata scartata dal cast di Amici. Adesso è arrivata l’inaspettata conferma, andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Una delle insegnanti storiche di Ballando con le Stelle, storico programma di Rai1 che, sull’onda del successo ottenuto ogni anno, si prepara in vista della nuova stagione televisiva. Stiamo parlando di Lucrezia Lando, uno dei volti della trasmissione di ballo che occupa il ruolo di insegnante e che nel 2020 ha vinto l’edizione in coppia con Gilles Rocca. Prima ancora la Lando aveva gareggiato con con Andrea Iannone e Giaro Giarratana.

Sono pochi però i followers che sanno che la ballerina anni prima è stata scartata da Amici, il famoso e longevo talent di Canale 5. A rivelare la clamorosa notizia ci ha pensato il settimanale Tele Sette dove Lucrezia ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi a cuore aperto. Dopo quella delusione, però, per la Lando è arrivato il grande successo dovuto specialmente alla trasmissione di Rai 1. Andiamo a vedere le sue parole.

Lucrezia Lando scartata da Amici: la clamorosa confessione della ballerina

Lucrezia Lando ha quindi rilasciato una lunga intervista a Tele Sette. Infatti sul settimanale la ballerina ha iniziato affermando: “Tutti ricevono delle porte in faccia, ma poi si aprono i portoni“, facendo chiaro riferimento alla delusione avuto dopo essere stata scartata da Amici. Mentre parlando del rapporto con la trasmissione di Rai 1, la ballerina ha affermato: “Ballando con le stelle è una grande famiglia“. L’insegnante della trasmissione di Rai 1 non nasconde inoltre la speranza di poter continuare a far parte del cast.

Infatti la Lando ha ammesso che grazie a quel palco ha capito che nessuno è facile ma nemmeno impossibile. La ballerina ha quindi affermato che ognuno è bello perché è unico. Adesso, con Ballando con le Stelle in vacanza, per Lucrezia si è aperta un’esperienza da conduttrice al timone di Unomattina Estate. Infatti all’interno della trasmissione ha un suo spazio chiamato Il borgo delle meraviglie, dove racconta le tradizioni e i prodotti dei territori. A farle da maestra come conduttrice, per la Lando, c’è stata proprio Milly Carlucci, un vero e proprio esempio per lei.