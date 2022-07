“Pagliaccio”, Pierpaolo Pretelli finisce nella bufera: social in escandescenza

Nuovamente bufera su Pierpaolo Pretelli che fa infuriare gli utenti sui social dopo delle affermazioni che non sono affatto piaciute

L’ex velino e fidanzato di Giulia Salemi è molto amato dal suo seguito, tuttavia non è la prima volta che fa discutere di sé per delle dichiarazioni che non piacciono al resto del pubblico: i social si infiammano.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie più amate del web, la loro esperienza al Grande Fratello VIP non ha fatto altro che aumentare il seguito sui social ed aver fondato un fandom, quelli che amano chiamarsi Prelemi. La loro spontaneità, il feeling e l’amore che c’è non ha fatto altro che far innamorare anche coloro che nella relazione non ci sono, ma la vivono tramite i social.

Tuttavia, come ovvio che sia, ognuno di loro ha un proprio carattere che può piacere o meno e, per quanto Pierpaolo Pretelli possa sembrare buono e molto dolce, a volte le sue parole non sono condivise al 100%, più per il contenuto che per i modi con cui vengono dette. Se è vero che non si può piacere a tutti, è anche vero che l’ex velino inciampa per la seconda volta nello stesso discorso.

Pierpaolo Pretelli, la bufera dopo il suo one man show

Non molto tempo fa, Pierpaolo Pretelli aveva ammesso di star lavorando ad uno show tutto suo che è andato in scena ieri a Maratea. Un’esibizione straordinaria cui hanno assistito in tanti e come primo fan dell’ex gieffino c’era suo figlio che l’ha sostenuto dall’inizio alla fine. Sul palco, Pierpaolo Pretelli ha portato tanto della sua esperienza a Tale e Quale Show ed ha poi ammesso: “Dovete sapere che io suono, vado in discoteca nel wekeend, in realtà ci sono i giovani, il problema è che quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate, e sono in diretta. Molte persone ci seguono ovunque però non capisco perché è gente grande, io ho fan dai sessanta in su, non so forse è la Rai che…”.

Lungo il discorso, poi, ha fatto anche menzione al periodo in cui ha fatto da spalla destra a Mara Venier a Domenica In dove, all’epoca, affermò che la Rai andasse un po’ ‘svecchiata’. Immediatamente pioggia di critiche sui social “Pagliaccio”, “Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende?!”, “Già tanto che hai dei fan”, “Si è montato la testa senza essere nessuno”.