Lutto per uno degli allievi di Amici più amati di sempre: lacrime sui social

Lacrime sui social per uno dei protagonisti di Amici più amati di sempre: un grande lutto che inevitabilmente segnerà la sua quotidianità

Uno dei protagonisti più amati del talent show di Maria De Filippi sta vivendo un terribile momento della sua vita a seguito di un lutto che l’ha segnato particolarmente. Sui social ha condiviso il suo grande dolore.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 20 ed è stato molto apprezzato dal suo pubblico, Tommaso Stanzani sta vivendo un momento tutt’altro che felice della sua vita. Mentre amore e carriera procedono a gonfie vele, la famiglia gli dà grosse pene: soltanto un’ora fa, il ballerino del talent show di Maria De Filippi ha annunciato la scomparsa del caro nonno.

Un dolore inqualificabile per Tommaso che ha condiviso i suoi ricordi con tutti i suoi follower divisi in due foto, una di loro da soli, ed un’altra in compagnia della nonna e di un’altra parte della famiglia del ballerino. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan che si sono rattristati all’idea di sapere Stanzani triste per la perdita.

Amici 20, morto il nonno di Tommaso Stanzani

“Ciao nonno” ed un cuore spezzato, così Tommaso Stanzani ha annunciato la dipartita del caro nonno con cui ha spesso condiviso momenti del suo percorso ad Amici. Come ha sempre affermato a gran voce, in famiglia sono sempre stati tutti molto affiatati in famiglia per il viaggio affrontato da Tommaso e l’hanno supportato anche da lontano, mentre chiusi in casa in pieno periodo Covid.

Una grande perdita che è difficile da spiegare a chi non l’ha mai vissuta, ma che con la sua sensibilità sicuramente sarà capace di trasmettere ai tanti che lo seguono.