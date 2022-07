Il Paradiso delle Signore, terribile lutto colpisce il cast della serie tv: che dolore

Un terribile lutto ha colpito uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Sono ore difficili per lui: grande dolore sui social.

Sono tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore che in queste ore stanno soffrendo insieme ad uno dei protagonisti della soap opera, che nelle ultime ore ha subito un grave lutto: scopriamo di chi si tratta e cos’è successo.

Brutte notizie per tutti i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Infatti in queste ore Roberto Farnesi sta vivendo un momento delicatissimo. L’attore che interpreta Umberto Guarnieri ha subito la scomparsa della madre, Maria Angela Saettini. Secondo le notizie che sono spuntate fuori, infatti, la donna è scomparsa nel pomeriggio del 18 luglio ed a riportane la notizia per prima è stato il ‘Tirreno’.

Infatti un brutto scherzo del destino ha voluto che la donna si spegnesse il giorno prima di un evento lieto, il compleanno del figlio. Al momento non sono ancora chiare le cause della morte della donne e l’attore in questi giorni di lutto ha scelto il silenzio non rilasciando nessuno dichiarazione ne interviste. Anche sui social di Roberto Farnesi, che solitamente è molto attivo, ha scelto il silenzio. Infatti il suo profilo da giorni è privo di contenuti. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Il Paradiso delle Signore, lutto per Roberto Farnesi: è scomparsa la madre

Quindi nelle ultime ore Roberto Farnesi è stato colpito da un gravissimo lutto, la scomparsa della mamma Maria Angela Saettini. Infatti la donna avrebbe compiuto 83 anni ad agosto. Sono tantissime le interviste in cui l’attore toscano aveva tratteggiato i suoi genitori come presenti ma anche rigidi. Solo pochi mesi fa Farnesi, diventato da poco padre della piccola Mia, aveva rivelato sulla madre: “Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina“.

Inoltre la differenza di età tra lui e la sua compagna Lucya Belcastro è di 25 anni la stessa di quella dei suoi genitori. A riguardo l’attore toscano ha quindi aggiunto: “È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni“. Adesso l’attore deve avere a che fare con il tristissimo lutto della madre, scomparsa un giorno prima del suo compleanno.