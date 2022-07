Grande Fratello, ex concorrente dice addio all’Italia: il motivo della sua ‘fuga’

Un ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di abbandonare l’Italia. Il motivo di questa scelta è chiarissimo: cos’è successo.

Lei era un ex stella del Grande Fratello ed in questi anni ha fatto parlare di sé per la sua relazione con un noto calciatore italiano. Adesso colei che fu una gieffina ha deciso di lasciare definitivamente l’Italia: il motivo.

Sono passati oramai dieci anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello eppure l’ex gieffina continua a far parlare di sé. Stiamo parlando di Veronica Ciardi, nell’anno in cui il reality fu condotto da Alessia Marcuzzi e vinto da Mauro Marin. Nonostante ciò la Ciardi fu una delle protagoniste assolute di quella edizione anche grazie ad un inaspettato flirt con Sarah Nile. Dopo un periodo di assoluto buio televisivo e di gossip, l’anno scorso Veronica è tornata a far parlare di sé.

Infatti la ragazza ha sposato l’ex calciatore della Juventus Federico Bernardeschi. I due si sono conosciuti nel 2016, tuttavia la relazione ha vissuto alti e bassi. Dopo una separazione di qualche mese infatti la coppia ha deciso di riprovarci e da quel momento non si è più separata. Nel mese di luglio però c’è stata una vera e propria svolta nella loro vita. Il calciatore, rimasto svincolato, ha scelto di firmare in MLS con il Toronto FC. Da qui è arrivata la decisione dell’ex gieffina di trasferirsi in Canada con lui.

Grande Fratello, Veronica Ciardi si trasferisce in Canada: seguirà Federico Bernardeschi

Dopo il tanto atteso matrimonio, dall’amore tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono nate anche due figlie: Deva e Lena, che hanno allargato la famiglia. In queste ore, come anticipato, l’ex gieffina è tornata al centro dell’attenzione per via di una scelta che non è passata affatto inosservata. Infatti la Ciardi ha deciso di seguire il marito in Canada.

Quindi Veronica ha deciso di lasciare l’Italia lasciare l’Italia e di trasferirsi all’estero volando in Canada. Come gli appassionati di calcio sapranno, Federico Bernardeschi non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, e ha firmato con il Toronto FC, dove troverà anche Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. Il giocatore quindi ha optato per l’esperienza in MLS che è iniziata con il botto. Infatti nel match d’esordio contro lo Charlotte Fc, Bernardeschi ha realizzato una doppietta e servito un assist.