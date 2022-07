GF Vip, ex concorrente di corsa al pronto soccorso: fan preoccupati. E’ successo nelle ultime ore e si tratta di una ricaduta

Guenda Goria, figlia di Mariateresa Ruta e Amedeo Goria è tornata di nuovo in ospedale dopo un precedente ricovero. I continui dolori l’hanno costretta ad un nuovo check sanitario.

Purtroppo non è un momento particolarmente positivo per Guenda Goria e per la sua salute. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita di nuovo in ospedale, come testimoniato da lei stessa sul proprio profilo Instagram. La figlia di Mariateresa Ruta ha tranquillizzato i suoi fan, apparsi subito allarmati sui social per quanto accaduto.

“Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check” scrive Guenda nelle sue Instagram Stories. Il motivo l’aveva anticipato lei poco prima, parlando di forti dolori.

“Oggi a letto con un po’ di dolori. Resto a riposo. Speriamo che non duri troppo“.

Qualche giorno fa era venuta fuori la notizia di un malore accusato dall’ex gieffina a causa di una gravidanza extrauterina. Una serie di complicazioni, tra cui un’emorragia interna, di certo non l’hanno lasciata tranquilla in queste settimane.

Dopo essere stata operata d’urgenza a Milano, per una tuba rotta, è stata costretta a recarsi nuovamente in ospedale qualche giorno fa. Tutto il calvario vissuto è stato documentato prontamente sul proprio profilo Instagram, dove Guenda tiene tutti aggiornati passo passo. Il ricovero risale al 17 luglio. Dopo di che è tornata a casa, coccolata dall’amore di parenti e amici, ma sembra che i problemi si siano ripresentati. Si attendono aggiornamenti da un momento all’altro su quanto sia successo in questa circostanza. Per ora non è dato sapere se anche questi malanni sono legati in un certo qual modo a quello che era successo una decina di giorni fa e so possa trattarsi di un problema di nuova natura. Nel frattempo i suoi follower non smettono mai di inviarle messaggi di affetto e incoraggiamento, nella speranza che possa presto tornare in piena forma.