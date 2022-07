“Chi è più bravo a letto?”, protagonista di Temptation Island senza peli sulla lingua: web in delirio

Chi ha detto che quest’anno i protagonisti di Temptation Island non avrebbero regalato gioie? L’ex partecipante entra a gambe tese sui social

Se è vero che quest’anno il reality show non andrà in onda, è anche vero che le gioie non mancano mai, perché proprio quando meno ce lo si aspetta, gli ex protagonisti tornano a gambe tese sui social.

Nonostante quest’anno non ci sia in previsione Temptation Island, sono gli ex protagonisti a far ritornare in mente i bei ricordi dell’Is Morus Relais che per anni hanno appassionato i telespettatori italiani. In particolare, una delle tentatrici dell’ultima edizione del reality show è tornata a gambe tese sui social soddisfacendo la curiosità di chi ha seguito le sue vicissitudini sull’isola delle tentazioni.

L’ultima edizione del reality show ha raccolto tanta approvazione in termini d’ascolti: questo è il motivo per cui in tanti si sono sorpresi di un mancato rinnovo della trasmissione che, però, pare non aver trovato accordi nei diritti. Uno spreco per i tanti appassionati delle vicissitudini delle coppie coinvolte nel programma.

Temptation Island, Carlotta Adacher senza filtri: “Ale o Giulio?”

Nelle scorse ore Carlotta Adacher ha risposto a qualche curiosità da parte dei suoi follower che hanno fatto domande anche alquanto piccanti sulla sua esperienza a Temptation Island. In particolare, la tentatrice è stata incalzata sulla prestazioni sessuali di Alessandro Autera che entrò da fidanzato con Jessica Mascheroni ed è uscito poi insieme alla tentatrice: “Alessandro era bravo a letto?” Carlotta senza pensarci su ha risposto: “Sì, molto”.

Successivamente qualcuno le ha chiesto di esprimere una preferenza sessuale tra Giulio Raselli con cui ha avuto una frequentazione proprio in seguito alla rottura con il suo compagno d’avventura, e Alessandro, la risposta è stata, ancora una volta, “Ale”.