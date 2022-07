Anticipazioni Un posto al sole: Giulia volta pagina, grande ritorno nella soap

La puntata numero 6.000 di ‘Un posto al sole’ riserverà tante sorprese per il pubblico, che assisterà anche ad un grande ritorno a Palazzo Palladini ed alla possibilità per Giulia Poggi di voltare finalmente pagina.

Venerdì 29 luglio sarà una giornata molto importante per i fan di Un posto al sole. Verrà trasmessa la puntata numero 6.000: tante sono le volte in cui la soap opera è andata in onda dal 21 ottobre 1996, la data del debutto sul piccolo schermo. Anche il Giffoni Film Festival ha ospitato alcuni attori di UPAS per parlare dell’importante evento.

La puntata numero 6.000 di Un posto al sole sarà molto speciale. Secondo gli spoiler, un personaggio particolare si rivolgerà direttamente al pubblico da casa per raccontare alcuni incredibili segreti di Palazzo Palladini. Sarà infatti Bricca, la cagnolina di Giulia Poggi, a prendere eccezionalmente l’uso della parola grazie alla voce di Nunzia Schiano.

Un posto al sole, gli spoiler della puntata 6.000

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al sole, al termine del racconto di Bricca ci sarà l’opportunità per Giulia Poggi di incontrare di nuovo una vecchia conoscenza della soap opera. Si tratta di Mastro Peppe, il capo degli operai che precedentemente aveva diretto i lavori nelle cantine di Palazzo Palladini.

Anche il cane del capo operaio prenderà eccezionalmente la parola, grazie al doppiatore Luciano Nozzolillo. L’incontro fra Giulia e Mastro Peppe non sarà inizialmente amichevole: lei non apparirà affatto entusiasta di portare avanti questa frequentazione. Dall’altra parte, il capo operaio inizierà a corteggiarla e combattere con la sua diffidenza.

UPAS: Giulia prova a voltare pagina, Raffele le prova tutte

È trascorso ormai diverso tempo da quando Giulia aveva avuto una relazione virtuale con un uomo che si era poi rivelato un truffatore. Riuscirà finalmente a voltare pagina? Anche Raffaele Poggi cercherà disperatamente la svolta al momento difficile che sta attraversando la sua relazione con Ornella Bruni.

Come rivela Blasting News, inizialmente Raffaele organizzerà una cena, per poi rendersi conto che non sarà sufficiente per risolvere la crisi di coppia. Di sicuro, sarà intenzionato a recuperare in ogni modo il rapporto con la moglie. Nel frattempo, Niko Poggi sarà tentato da Micaela Cirillo di fare ritorno nuovamente al mare, precisamente a Maratea.

La soap opera Un posto al sole è diventata anche un romanzo. Ecco le foto della presentazione di Portami con te, scritto da Dario Carraturo e Paolo Terracciano per Feltrinelli: