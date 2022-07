Anticipazioni Mina Settembre, il destino di Serena Rossi e Giuseppe Zeno: spoiler incredibile

I palinsesti Rai parlano chiaro, Mina Settembre 2 sta arrivando con una nuova trama tutta da scoprire: le anticipazioni

Serena Rossi e Giuseppe Zeno sono rispettivamente Mina Settembre e Mimmo Gambardella, la loro storia d’amore ha fatto sognare tanti e gli spoiler sulla prossima stagione fanno sperare in grande.

Una storia tormentata, l’ex marito di mezzo e un lavoro non semplice nella città di Napoli: Serena Rossi ha raccolto le redini di un personaggio molto pesante, Mina Settembre, nato dalla penna dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, già autore de Il Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone.

Attrice, insediata nel mondo dello spettacolo da anni, Serena Rossi ha lanciato un piccolo spoiler su quello che ci sarà da aspettarsi per la prossima stagione ad Antonella Silvestri di TV Sorrisi e Canzoni: “Quest’anno ci sono due new entry: Marisa Laurito e Antonia Liskova. Ho ritrovato invece Marina Confalone che sin dall’inizio è stata il mio punto di riferimento. Una professionista come poche: è instancabile fino all’ultimo ciak. Nelle nuove puntate Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali. Su Domenico (Giuseppe Zeno) finalmente prenderà una decisione. Cosa dire di più? Che ci sono stati giorni in cui siamo schiattati dalle risate. Poi con Marina e Marisa insieme…”.

Serena Rossi in Carmen Catalano di Un Posto al Sole: il trampolino di lancio

Prima di essere Mina Settembre e Mia Martini, Serena Rossi è stata Carmen Catalano in Un Posto al Sole: “Avevo 16 anni. Era un sogno per me perché era la serie che seguivamo tutti a casa. È stata la mia palestra. Mi ha regalato la prima indipendenza, la popolarità”. È sul set della soap opera partenopea che l’attrice ha incontrato Davide Devenuto, Andrea Pergolesi a Palazzo Palladini: “Noi siamo due attori atipici. La cosa che ci unisce non è il lavoro. Sono i principi, i valori, la famiglia, la casa, gli amici e i viaggi. Davide è il mio fan numero uno ed è il più sincero di tutti. Se una cosa non lo convince me lo dice subito. Si commuove se prendo un premio. ‘L’amore è volere la felicità dell’altra persona’: queste sono le sue parole. È un uomo intelligente e ha molto coraggio nel prendere decisioni”.

I due non hanno ancora coronato il loro amore nel matrimonio, ma hanno già un figlio, Diego: “I genitori sono due e la famiglia è grande e amorevole. Il mio compagno è presente. A settembre Diego andrà in prima elementare e starò ferma per un mese perché voglio seguirlo nell’inserimento che per i bambini è una fase delicata”.