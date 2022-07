“Malumori con il programma”, addio al volto storico di Amici: non ci sarà più!

Un addio inaspettato quello del volto storico di Amici che non farà più parte del caste del talent show dopo tantissimi anni

Dopo aver saputo del suo addio ed essere rimasti a bocca aperta è l’ora di indagare sui motivi e le prime indiscrezioni parlano di malumori con il programma: Maria De Filippi costretta a ringraziare e salutare.

Maria De Filippi pare abbia rimescolato un po’ le carte e pescato nel passato per la prossima edizione di Amici che partirà da settembre. I rumor che vedono Anna Pettinelli e Veronica Peparini fuori dal programma sono sempre più insistenti, ma sembrerebbero essere stati dati per certi anche i sostituti. Per quel che riguarda la categoria danza, oltre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro tornerà Emanuel Lo, nella categoria canto, invece, a far compagnia a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini tornerà nuovamente Arisa dopo un anno di stop per l’esperienza a Ballando Con le Stelle.

Anna Pettinelli, dunque, si fermerà a tre anni di programma, ma per Veronica Peparini sarà un doloroso addio dopo un impegno durato ben 9 anni, dove ha conosciuto l’amore della sua vita, Andreas Muller, e portato suo fratello Giuliano come coreografo del serale.

Veronica Peparini, il retroscena sull’addio ad Amici: “Malumori col programma”

Veronica Peparini ha sempre messo in TV il suo caratterino sempre schietto che, più volte, gli è costato lo scontro con Alessandra Celentano. Tuttavia, la sua esperienza al talent show termina qui ed Amedeo Venza ne svela anche il motivo: “Potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e Andreas Muller”.

L’insegnante di danza ha scritto più post su Instagram senza mai ufficializzare la sua uscita di scena, ma alcune frasi non sono passate inosservate ai più che credono realmente possa essere un addio.