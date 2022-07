Un Posto al Sole, clamoroso retroscena su Roberto Ferri: da non credere

La confessione quasi a sorpresa dell’attore che interpreta uno dei personaggi ormai storici, protagonista di molte trame di Upas

In queste settimane le trame e le storie di Un Posto al Sole sono più accattivanti e misteriose che mai. Gli sceneggiatori hanno deciso di tenere alto il filo della tensione almeno sino alla pausa estiva.

Moltissime le trame in ballo in questo periodo di calda stagione. Tra queste spunta anche l’intreccio amoroso forse più chiacchierato di Upas: quello tra Roberto Ferri, l’amata Marina Giordano e la insidiosa Lara Martinelli.

Riccardo Polizzy Carbonelli, ovvero il bravissimo ed esperto attore che interpreta Roberto Ferri nella soap opera di Rai Tre, ha parlato della sua vita personale e di quella sul set in un’intervista ad hoc uscita su TeleSette.

Roberto Ferri raccontato da Polizzy Carbonelli: spunta una amicizia a sorpresa

Polizzy Carbonelli, o meglio Roberto Ferri per gli amanti di Un Posto al Sole, ha raccontato di essere una persona molto diversa dal suo personaggio. Ma soprattutto molto legato al valore dell’amicizia.

“Come tutti ho ricevuto qualche delusione dagli amici. Credo fortemente nell’amicizia e nel senso di appartenenza, ma quando vengo deluso sono capace di alzare muri insormontabili” – ha spiegato l’attore nativo di Roma.

Ma la cosa sorprendente è che Polizzy Carbonelli ha stretto un’amicizia davvero forte e inaspettata con un altro attore di Upas, un ennesimo volto noto della serie. Ovvero Peppe Zarbo, l’interprete siciliano che presta il volto a Franco Boschi.

“Lui rappresenta il significato più puro del concetto di amicizia. Di Peppe ci si può fidare e rapportare in modo straordinario. E’ un feeling miracoloso questo, un’empatia che rappresenta anche la bellezza del nostro lavoro”. Le parole dell’attore romano verso il suo collega sono davvero belle e sincere.

Davvero una sorpresa per i fan di Un Posto al Sole, visto che nella fiction Roberto Ferri e Franco Boschi non sembrano caratteri e persone così compatibili, nonostante per un periodo si siano aiutati a vicenda. Nella vita reale invece i due attori appaiono uniti ed inseparabili, come dimostrano alcuni post su Instagram.