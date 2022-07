Terra Amara, cambia tutto: Mediaset stravolge i palinsesti

Nuovo stravolgimento di palinsesti da parte di Mediaset, che ha deciso di cambiare la programmazione di Terra Amara: le ultime novità.

Terra Amara è l’ultima serie di origine turca che sta avendo successo sulle reti Mediaset. Così il Biscione ha optato per un nuovo cambio di palinsesto: andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Era da diverse settimane che Mediaset, e per la precisione Canale 5, non apportasse modifiche in corsa al palinsesto. Infatti nel corso di quest’anno d essere ritoccata sarà la fascia del pomeriggio e dunque a vivere i cambiamenti saranno le varie soap straniere che ogni giorno si susseguono una dopo l’altra. Stavolta però questa modifica non avverrà a causa di un flop, ma al contrario ci sarà proprio perché la nuova serie in onda sta avendo un grande successo.

Stiamo quindi parlando in particolare di Terra Amara, prodotto made in Turchia, che ogni giorno (è iniziata da pochissime settimane) sta ottenendo ottimi ascolti. Infatti a partire dalla giornata di domani questa soap anticiperà di un’ora la propria messa in onda, precisamente alle 14:45, posizionandosi nella fascia più importante. Mentre invece la soap spagnola concorrente Un altro domani slitterà di un’ora e inizierà alle 15:45. Andiamo quindi a vedere tutti i cambiamenti in arrivo per la serie televisiva.

Terra Amara, Mediaset sceglie di anticiparla: novità nel palinsesto

Quindi a breve il palinsesto di Canale 5 non vedrà soltanto l’anticipo della soap turca, promossa nella fascia subito dopo pranzo, e il posticipo di quella spagnola. Infatti un nuovo cambiamento riguarderà Una Vita che dall’1 agosto si prenderà una pausa. Al suo posto andrà in onda lo storico Beautiful che ovviamente si allungherà. Una vita però tornerà in onda lunedì 22 agosto.

Questo test quindi servirà per capire chi sarà il degno erede della serie televisiva spagnola. Infatti per Una Vita non sono tanti gli episodi rimasti prima della conclusione. Ad oggi la soap turca sembra la più probabile sostituta visti gli ottimi ascolti collezionati ogni giorno dove è arrivata a toccare anche il 22,5% di share. Stando alle anticipazioni, nella serie continueranno a susseguirsi degli eventi spiacevoli, che caratterizzano la serie turca. Appuntamento quindi a domani con un’ora di anticipo sul palinsesto.