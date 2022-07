Sanremo 2023, l’ospite più atteso non ci sarà: le motivazioni

L’ospite più atteso di Sanremo 2023 non ci sarà: a raccontarlo è un suo amico nel corso di un’intervista. Ecco di chi si tratta e perchè Amadeus ha definito come un sogno la possibilità di poter dividere il palco dell’Ariston insieme a lei.

Ancora prima dell’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, si era fatta largo l’ipotesi che un’icona della musica italiana potesse tornare sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus a raccontare del suo sogno al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 aveva ammesso: “È un sogno impossibile ed irrealizzabile, come chiunque farei di tutto per riuscirci”. Sicuramente, Amadeus è riuscito a realizzare un altro sogno quando ha confermato Gianni Morandi come co-conduttore per l’intera edizione del Festival del prossimo anno.

Sanremo 2023, ecco chi è l’ospite che mancherà

L’ultima “apparizione” di Mina a Sanremo risale al 2009, quando Paolo Bonolis le dedicò un tributo musicale in apertura della kermesse musicale. Il conduttore la definì “la più grande voce in assoluto della musica pop italiana“. Da diversi anni ormai Mina vive in Svizzera ed ha deciso di non apparire più in pubblico.

Maurizio Costanzo, nel corso di un’intervista al quotidiano La Verità, è stato piuttosto pessimista riguardo la possibilità che Mina possa accettare di tornare a farsi vedere ed esibirsi in pubblico. Ha però aggiunto che sono ormai una ventina di anni che non la sente, nonostante ad un certo punto pensò di andarle a fare una serenata a Lugano.

Fiorello potrebbe decidere all’ultimo di partecipare al Festival

Maurizio Costanzo ha voluto esprimersi anche riguardo l’assenza di Fiorello a Sanremo 2023. Secondo il presentatore nulla è da escludere, ed Amadeus potrebbe ritrovare il suo amico sul palco anche grazie ad una decisione dell’ultimo minuto. Dopo l’esperienza dell’Ariston vuoto durante il lockdown, però era stato categorico riguardo l’addio allo show.

Maurizio Costanzo ha voluto dare la sua ricetta perchè Sanremo, o anche altri programmi televisivi, siano di successo. I contenuti che informano o stupiscono sono ancora l’ingrediente che fa la differenza. Il pubblico e lo share premiano chi porta arricchimento: la rissa può attirare l’attenzione sul tuo format, ma non è duratura.