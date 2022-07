Sanremo 2023, c’è la prima candidatura da Amici: salirà sul palco del Teatro Ariston?

Amadeus è già sul divano di casa ad ascoltare tutti i brani per scegliere quelli partecipanti a Sanremo 2023: ci sarà il cantante di Amici?

Scendere le scale del Teatro Ariston è un onore per tutti i cantanti, che sia in qualità di gareggianti o ospiti. Per questo motivo al padrone di casa è arrivata la prima candidatura direttamente dal talent show di Maria De Filippi.

Negli anni, al Festival di Sanremo sono passati tanti cantanti appena usciti da Amici di Maria De Filippi: Elodie, Alessandra Amoroso, The Kolors, Annalisa, Pierdavide Carone, Irama, Sangiovanni, Aka7even, ed Emma Marrone che è stata l’unica a vincerlo. Grazie alla fama che ricevono una volta usciti dal talent show, in genere i cantanti hanno una grande acclamazione da parte del pubblico e riescono a risalire le classifiche delle varie serate.

LDA ha fatto bene i conti ed il sogno è quello di salire sul palco del Teatro Ariston. Ospite al Giffoni Film Festival ed intercettato da SuperGuida TV ha svelato: “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”. Neppure progetti televisivi in cantiere: “Al momento no, poi un giorno chi sa, penso mi divertirebbe come cosa”.

LDA ‘figlio di’, l’etichetta che ha avuto un gran peso

Non appena entrato nella scuola di Amici, LDA ha voluto chiarire di essere il figlio di Gigi d’Alessio per togliere ogni ombra su un’ipotetica raccomandazione: lui era lui per suo merito e non per quello di qualcun altro. Ad avvalere la teoria c’è stato anche un gran bel siparietto di quando il cantante partenopeo è uscito dalla casa e la stessa Maria De Filippi ha ammesso di non aver mai sentito il cantautore nel corso dell’avventura del figlio all’interno del talent show.

Tuttavia, più volte LDA non ha nascosto che essere ‘figlio di’ ha avuto un gran peso nella sua vita: “Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di… Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più”.