Terremoto Meghan Markle! Tutti col fiato sospeso a Buckingham Palace: cosa succede

Sarebbero emersi alcuni inediti retroscena riguardo la vita sentimentale di Meghan Markle: un libro rivela i suoi ripetuti tradimenti, di cui il suo ex fidanzato ha dato una spiegazione da non credere.

Il matrimonio di Meghan Markle con Harry Windsor è stato per la contessa di Sussex la seconda cerimonia di nozze. La prima è stata nel 2011 con il produttore Trevor Engelson. Starebbe attualmente lavorando ad un film in cui un’americana divorziata si trasferisce nel Regno Unito per sposare un membro di una famiglia nobile inglese.

La trama sembrerebbe proprio ricalcare le vicende che hanno portato alla fine della relazione del produttore con Meghan Markle. Secondo quanto riporta il gossip americano, l’ex protagonista di Suits non avrebbe esitato a lasciarlo all’improvviso quando ha capito che lui le stava rallentando la carriera, e glielo avrebbe anche comunicato apertamente.

I tradimenti di Meghan Markle: cosa è successo

Oltre a Trevor Engelson, ci sarebbe anche un altro ex di Meghan Markle che avrebbe deciso di vuotare il sacco. La storia viene riportata da Tom Bower all’interno del libro Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors e ricostruisce quanto successo nel 2014, quando la contessa di Sussex aveva una relazione con lo chef Cory Vitiello.

Il cuoco avrebbe riferito che Meghan lo avrebbe tradito solo per ottenere maggiore fama e visibilità. L’attrice era alla ricerca di una costante presenza sui tabloid, e quindi avrebbe deciso di coinvolgere di proposito il golfista Rory Mcllroy nell’Ice Bucket Challenge, che consisteva nel versarsi addosso un secchio pieno di ghiaccio registrando un video.

Il suo ex ha fornito una motivazione davvero incredibile

L’occasione dell’Ice Bucket Challenge avrebbe dato a Meghan la scusa giusta per entrare in confidenza con il golfista. I contatti portarono ad una serata trascorsa insieme e ben documentata dai paparazzi. Tutto questo mentre la Markle sarebbe ancora stata ufficialmente fidanzata con lo chef Cory Vitiello.

Secondo il cuoco questa non sarebbe stata l’unica occasione in cui la sua ex avrebbe cercato di ottenere la popolarità ricorrendo a questo tipo di espedienti, e sarebbe stato tradito più volte. Vitiello ha descritto Meghan come una donna disposta a tutto pur di diventare sempre più popolare, e che lo ha lasciato all’improvviso senza spiegazioni.

Ecco una delle ultime apparizioni estive di Meghan Markle ed Harry Windsor. In questa occasione la contessa di Sussex ha indossato un vestito uguale a quello usato in passato da Kate Middleton. Scorri le foto per vedere l’abito indossato sia da Meghan che da Kate: