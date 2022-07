Gerry Scotti, che scoppola: i fan del conduttore sono increduli

Scoppolone per Gerry Scotti che lascia a bocca aperta i propri fan: nessuno si aspettava qualcosa del genere

Pilastro indiscusso di Mediaset, ma lo scoppolone è non indifferente: il conduttore de Lo show dei record -e non solo- è caduto in picchiata lasciando senza parole i fan. La notizia è delle ultime ore.

Gerry Scotti è un volto storico di Mediaset e sarebbe difficile pensare alla rete del Biscione senza di lui, tuttavia anche i migliori sbagliano i rigori e quello del conduttore ne è l’esempio lampante. Come di consueto, infatti, ieri sera, sabato 23 luglio, è andato in onda con Lo Show dei Record che non ha affatto portato risultati soddisfacenti ai vertici, ancor meno se si guarda ai diretti competitor.

Nella serata di ieri, infatti, l’amatissimo show ha raccolto soltanto 1.142.000 spettatori pari al 11.3% di share. C’è da ammettere che durante i mesi estivi poter raccogliere un folto numero di telespettatori è molto complesso perché non sono in tanti quelli che scelgono di restare a guardare la TV, pertanto il campione in esame è effettivamente minore.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 23 luglio

C’è da dire che quello di Gerry Scotti non può considerarsi un rigore, perché la diretta competitor era Antonella Clerici con The Voice Senior, format di Rai Uno che piace molto al pubblico. Detto, fatto: il talent show dedicato alla sezione Over ha raccolto 1.921.000 spettatori e ha avuto il 17.7% di share vincendo la gara d’ascolti di sabato 23 luglio su Rai Uno. Per quel che riguarda Rai Due, invece, il film canadese del 2020 di Caroline Labrèche con Erin Karpluk e Kelly Rutherford, La regola delle tre mogli ha coinvolto 1.071.000 spettatori pari al 9% di share. Per finire con Rai Tre, la replica della serie con Marco Paolini, La fabbrica del mondo ha convinto 483.000 spettatori con il 4% di share.

Tornando alla rete del Biscione costretta ad arrendersi nonostante Gerry Scotti, su Rete 4 lo storico film con Carlo Verdone, Diego Abatantuono e Adriano Celentano, Grand Hotel Excelsior ha raggiunto 355.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Italia 1, invece, Superman & Lois ha avuto un ascolto medio di 537.000 spettatori con il 4.9% di share.