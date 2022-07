Edoardo Tavassi e Soleil, confessione da brividi: ora cosa succederà?

Non appena uscito dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha subito fatto parlare di sé: questa volta c’entra Soleil Sorge

Una coppia di ex naufraghi che hanno preso parte al reality show in due anni diversi, ma che hanno avuto il loro successo nello stesso periodo per un simile percorso fatto al GF Vip ed all’Isola dei Famosi: cos’è successo tra i due?

La notizia di Diana Del Bufalo ex di Edoardo Tavassi non vi ha sconvolti abbastanza? Pensate ancora che il flirt tra il naufrago e Mercedesz Henger non sia incredibile? Il fratello di Guendalina fa all-in e mostra le sue carte sul tavolo con la maggiore chiarezza possibile. In onda su Radio Radio, Edoardo ha raccontato molto della sua esperienza all’Isola dei Famosi, ma ha anche svelato di avere un pallino che non è la figlia di Eva, ma Soleil: “Un conto è che vedi un personaggio in televisione, un conto che la conosci. Soleil esteticamente è il mio prototipo, mi piace da morire. Lei neanche mi guarda, ho zero chance. L’ho vista all’Isola, mi ha colpito. Poi vabbè non poteva succedere niente, penso che sarei l’ultima persona che guarderebbe sulla terra”.

Che fine ha fatto il flirt con Mercedesz Henger? Tra di loro c’è sempre un ‘ma’ di troppo: “Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

Edoardo Tavassi protagonista di LOL – Chi ride è fuori 3? A lui la risposta

Edoardo Tavassi è stato il primissimo nome emerso per poter partecipare a LoL – Chi ride è fuori 3, il reality show di Prime Video. A smentire la notizia è stato il diretto interessato che, a Radio Radio ha ammesso: “Non farò parte del cast di Lol. Per i giornali io devo fare Lol, Pechino Express, il Grande Fratello. Io non sono un comico, che ci facevo là. Non me l’hanno proposto perché effettivamente non sono un comico, là ci vanno i comici”.

Tuttavia, se il telefono dovesse squillare con Alfonso Signorini a chiamare, la questione sarebbe differente: “Il Gf Vip lo farei. È ovvio che usciti dall’Isola rinchiudersi in una casa non è ideale. C’è da dire che l’idea di stare in una casa con comfort dove mangi, fumi è diversa rispetto all’Isola. Probabilmente se Alfonso mi chiamasse la farei”.