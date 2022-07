Edoardo Tavassi pronto per un noto reality? C’è la conferma – AUDIO

Edoardo Tavassi sarà un concorrente del prossimo GF Vip? L’ex protagonista de L’Isola dei Famosi 2022 ha chiarito qual è la sua posizione a riguardo, lanciando anche una frecciatina ad un’ex naufrago conosciuto in Honduras.

Edoardo Tavassi, dopo l’esperienza de L’Isola dei Famosi, ha conservato una paura. Ha confessato di svegliarsi spesso di soprassalto per verificare che non sia in Honduras e che non ci siano i mosquitos. Allo stesso tempo, il protagonista del reality show ha spiegato di aver imparato a dare importanza ai piccoli dettagli, cosa che prima non succedeva.

Edoardo ha confermato di aver comunque realizzato il suo sogno ne L’Isola dei Famosi. Con Nicolas Vaporidis aveva sperato di arrivare fra gli ultimi due finalisti, ed è contento che il suo nuovo amico abbia vinto. Allo stesso tempo, si è molto divertito a vedere Lory Del Santo cambiare improvvisamente umore e atteggiamento davanti alle telecamere.

Edoardo Tavassi si candida per il GF Vip: le sue parole

Edoardo Tavassi si è mostrato incredulo e divertito allo stesso tempo per l’enorme popolarità acquista durante L’Isola dei Famosi, e non gli sembra vero di essere considerato da molti come il reale vincitore del reality. L’ex naufrago ha voluto inoltre smentire alcuni gossip riguardo una sua probabile partecipazione in alcuni programmi.

Il fratelli di Guendalina ha detto ridendo: “Secondo i giornalisti dovrei fare Lol!, Pechino Express, il GF Vip, presentare il Grande Fratello, il papa ed il presidente della Repubblica“. Ha spiegato di non essere un professionista e quindi di non sentirsi in grado di partecipare a Lol!. Il GF Vip, però, Edoardo Tavassi lo farebbe volentieri.

“Sono un diesel”: il fratello di Guendalina temporeggia con Mercedesz

Edoardo Tavassi ha anche voluto commentare le recenti interviste rilasciate da Mercedesz Henger, dove spesso ha parlato di lui. Ha spiegato di non credere possibile che una “biondona” come la figlia di Eva potesse davvero interessarsi a lui. Quando gli ha detto che gli piaceva tantissimo, è diventato subito diffidente.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha spiegato che attualmente sta frequentando Mercedesz. Sente un po’ il problema della distanza: lui abita a Roma, lei a Milano. Ha ammesso di aver sempre avuto un debole per Soleil Sorge, che ha anche incontrato di persona. È il suo prototipo di donna, ma sa di non interessarle minimamente.

Ecco l’intervista completa di Edoardo Tavassi al programma di Radio Radio Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, che parte dal minuto 1:04:12 circa. L’ex naufrago si è detto molto deluso da Geremias Rodriguez, che spera di non incontrare più.

Ecco la commovente lettera di Guendalina ed Edoardo Tavassi a Nicolas Vaporidis, che ad agosto andranno a visitare a Londra nel suo locale: