“Che paura”, Elodie non si trattiene: il commento spopola sul web

Elodie non si trattiene sui social ed il commento fa subito il giro del web: la cantante romana colpisce ancora

Dopo essere uscita dal talent show di Maria De Filippi, la cantante romana ha fatto un gran percorso di crescita personale e professionale che l’ha portata ad essere un esempio per tanti e come tale si è esposta sui social.

Elodie è diventata un esempio di crescita e maturazione per tanti, l’idea di metterla sul palco del Festival di Sanremo -e non in qualità di cantante in gara- non è stata affatto casuale, perché la giovane talentosa ha tanto da insegnare alle nuove generazioni. Attivista, innamorata della vita e del suo Marracash, Elodie ha espressamente messo a nudo il suo credo politico e aspramente criticato ciò che è in contrapposizione, esattamente come ha fatto di nuovo.

In occasione del Pride di Roma, Elodie è stata molto attenta nel sensibilizzare tutti ad una mentalità più aperta, ma soprattutto al rispetto dell’altro. Tuttavia, nel Bel Paese c’è ancora chi questa visione non ce l’ha e mette in pericolo la vita di tutte le minoranze presenti sul territorio.

“Che paura”, Elodie contro Fratelli d’Italia: è guerra sui social

“Che paura” ed in allegato il programma elettorale di Fratelli d’Italia diviso in 15 punti con in primo piano la leader Giorgia Meloni. Natalità, tasse, lavoro e futuro dei giovani, un programma studiato ad hoc per le elezioni, ma cui Elodie non crede nemmeno per sbaglio. Un’ironia molto acuta quella della cantante di Amici di Maria De Filippi che con gli ideali del partito non condivide alcunché. Immediatamente Elodie ha raccolto assensi da parte dei suoi fan che, perlopiù, condividono i suoi ideali.

Da sempre la cantante di Amici è attiva da un punto di vista sociale e dedita alle più attuali tematiche, nonché politicamente schierata senza essersi mai nascosta dietro al suo credo. Per questo motivo ha mostrato un chiaro dissenso nei confronti della campagna elettorale di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni.