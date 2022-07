Cecilia Rodriguez ha provocato la rottura di una famosa coppia? Il retroscena incredibile

Ci sarebbe un retroscena davvero incredibile che vedrebbe coinvolta Cecilia Rodriguez: possibile che l’influencer abbia provocato la rottura di una coppia?

Ci sarebbe un incredibile retroscena che si sta facendo largo in queste ore. Cecilia Rodriguez, a causa del suo presunto cattivo rapporto con una persona, avrebbe potuto addirittura facilitare il divorzio di una coppia. La notizia appare ancora più incredibile alla luce del fatto che si parla di una relazione lunga quaranta anni.

Ignazio Moser non ha voluto commentare in alcun modo la notizia del divorzio dei propri genitori, preferendo mantenere assoluto riserbo. Carla Merz e Francesco Moser vivono già oggi in due case separate: la mamma si trova a Trento con la sorella Francesca, il papà invece abita a Palù di Giovo, una frazione che fa parte appunto del comune di Giovo.

C’entra Cecilia Rodriguez nella rottura della coppia?

Le malelingue hanno subito sottolineato che non esiste neanche una foto che ritrae assieme Cecilia Rodriguez e Carla Merz. Effettivamente è vero: sembra impossibile trovare un’istantanea di un loro momento trascorso insieme. Secondo il settimanale Di Più questo non sarebbe un caso, e nasconderebbe addirittura un’antipatia della mamma di Ignazio.

Sembrerebbe che sia Carla Merz che Francesco Moser non siano mai stati d’accordo con la decisione intrapresa dal figlio riguardo la carriera nello spettacolo. In particolare, la sua decisione di partecipare al GF Vip avrebbe provocato delle liti in famiglia. Lo scandalo della frequentazione con Cecilia Rodriguez, all’epoca fidanzata, avrebbe creato anche divisioni.

Le possibili motivazioni del divorzio dei signori Moser

Il clamore mediatico conseguente alla relazione fra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non sarebbe mai andato giù a Carla Merz, che forse avrebbe preferito vedere il figlio alla guida dell’impero vitivinicolo di famiglia. Il fatto che Cechu abbia anche aiutato il fidanzato a promuovere i vini in Olanda sembrerebbe non aver sortito alcun effetto.

Ecco dunque che anche queste discussioni in famiglia, dove il papà di Ignazio sarebbe stato più aperto ad accettare la vita del figlio nel mondo dello spettacolo, hanno allontanato sempre di più la coppia. I due ex coniugi ci hanno tenuto a far sapere che, nonostante il divorzio, sono rimasti in ottimi rapporti.

Ecco la foto più recente che ritrae Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser insieme ed innamorati. Anche questo gossip sembrerebbe non averli impensieriti: