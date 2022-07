Belen-Stefano De Martino, la mamma vuota il sacco: cosa ne pensa della coppia

Per la prima volta, la mamma di Belen Rodriguez ha detto chiaramente cosa ne pensa del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ecco le sue parole che fanno anche capire come giudica la relazione con Antonino Spinalbese.

Mentre Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in vacanza fra la Campania ed il Lazio, Antonino Spinalbese ha scelto la Sardegna, e più precisamente Porto Cervo, come meta delle sue vacanze. Ai fan non è sfuggito che, dove si trovava lui c’era anche la figlia dell’allenatore del Bologna FC, Sinisa Mihajlovic.

Antonino Spinalbese, che sembrerebbe essere da solo in Sardegna per le vacanze, ha iniziato a seguire Victorija Mihajlovic e mettere dei “like” alle sue foto. Tanto è bastato per sollevare un polverone. Possibile che dopo Herena Prestess e Giulia Tordini l’ex di Belen Rodriguez si sia già trovato un’altra?

Stefano e Belen ufficializzano il loro ritorno come coppia

Secondo VeryInutilPeople, Victoria Mihajlovic non conoscerebbe nemmeno Antonino Spinalbese, nonostante stiano trascorrendo le vacanze nello stesso luogo. A settembre l’ex di Belen Rodriguez potrebbe inoltre entrare nella casa del GF Vip 7. Tutto questo mentre la showgirl e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze insieme.

Sono ormai innumerevoli le situazioni in cui i fan hanno immortalato e registrato insieme Stefano e Belen. A metà luglio, però, è successo qualcosa di molto importante: la presentatrice di Tu Si Que Vales ha condiviso sui propri profili social una foto insieme a De Martino. Questo ufficializza il loro ritorno come coppia.

Stefano De Martino-Belen Rodriguez, cosa ne pensa la mamma

La reazione degli utenti di Instagram alla foto di Belen e Stefano De Martino insieme è stata piuttosto variegata. C’è chi ha esultato perchè l’amore vero vince sempre. Altri, invece, hanno sottolineato come la Rodriguez, dopo aver avuto un figlio da Antonino Spinalbese, nel giro di qualche settimana sia tornata fra le braccia del suo ex.

La mamma di Belen, Veronica Cozzani, ha voluto rispondere alle persone più critiche nei confronti della showgirl. Ha voluto sottolineare che, nella vita, capita di fare delle scelte di cui poi si pente. Ha poi aggiunto: “Si cade! Si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che sono necessarie! Questo si chiama vivere“.

Questa è la reazione della mamma di Belen, Veronica, al commento di un altro utente su Instagram:

Ecco uno dei tanti video che continuano a confermare come Stefano De Martino e Belen stiano trascorrendo delle lunghe vacanze insieme:



Qui sotto, un’altro video: