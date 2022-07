Anticipazioni Tempesta d’Amore, nuovo misterioso ingresso: Florian nei guai

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore a finire nei guai è Florian dopo il nuovo ingresso: tutte le anticipazioni

I telespettatori della soap opera tedesca presto assisteranno ad un nuovo ingresso travolgente che darà immediatamente del filo da torcere al malcapitato Florian. Ecco cos’accadrà nelle prossime puntate.

Quel bacio scambiato tra Maja e Florian ha fatto rimescolare le carte a tal punto che entrambi credono sia il caso di stare un po’ da soli. È Florian che fa un passo indietro: non vuole che la ragazza abbia una storia con un malato terminale per evitarle ogni tipo di sofferenza. Maja non è dello stesso avviso, l’amore che prova va al di là di ogni cosa e non è affatto intenzionata ad arrendersi. Nel frattempo, però, Florian conoscerà un’altra donna.

All’hotel Fürstenhof, Christoph comincia a lamentarsi con Alfons perché sostiene che sul lavoro manca il lavoro di squadra, c’è scarsa comunicazione ed è per questo motivo che si incappa in errori inutili ed i dipendenti discutono quotidianamente.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian finisce a letto con Stacy

Florian è intenzionato a tutti i costi di allontanare Maja, non vuole far soffrire in alcun modo la ragazza. È per questo motivo che al Fürstenhof arriva una bellissima ragazza dai capelli rossi intenta a cercare un orecchino che ha perso nel giardino ed incontra Florian che si propone di aiutarla. Una volta che ritrovano il gioiello perso i due fanno la lieta conoscenza e vanno oltre grazie all’intraprendenza della ragazza che dice di chiamarsi Stacy. I due, infatti, finiscono a letto insieme. Come reagirà Maja? Non ci sarà molto da aspettare per saperlo, visto e considerato che Stacy, in realtà, è Constanze, sorella di Maja, che correa d abbracciare Selina. Quando la verità verrà a galla, Florian proverà a spiegare nuovamente a Maja che ha fatto tutto questo per allontanarla e preservarla.

Al di là delle vicissitudini amorose che coinvolgono Maja e Florian, Erik supplica Hannes di non ritirare il finanziamento per la ricerca del farmaco che è l’unica speranza cui si appigliano per poter salvare il Vogt, ed accetta di aiutare Ariane nel piano di rapire Robert.