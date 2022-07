Amici 22, fulmine a ciel sereno: va via una delle prof più amate

Nel corso della prossima stagione di Amici 22, i telespettatori dovranno dire addio ad una delle prof più amate: scopriamo di chi si tratta.

C’è grande attesa sulla nuova stagione di Amici, dopo il successo indiscutibile dell’ultimo anno. Dal prossimo anno, però, i telespettatori dovranno dire addio ad un’amata professoressa, scopriamo di chi si tratta.

Sono settimane calde per Maria De Filippi che sta perfezionando il mosaico dei professori di Amici, che tornerà in onda a settembre. Infatti pochi giorni fa TvBlog ha affermato che ci sarà un grande ritorno nel programma, ossia quello di Arisa. La popstar italiana dopo aver partecipato al Cantante Mascherato e a Ballando con le Stelle, riprenderà la sua avventura nella trasmissione di Canale Cinque. Infatti Arisa era già stata giudice nel programma nel 2020, sempre nelle vesti di insegnante.

Nel corso della sua ultima partecipazione Arisa compose il team assieme a Lorella Cuccarini che aveva la cattedra di ballo. Per una prof che entra, per forza di cose ce ne sarà anche una che andrà via. Arisa tornerà dietro la cattedra di canto. Rudy Zerbi non è in discussione e Lorella Cuccarini ha affermato di recente che è stata riconfermata da Maria De Filippi come insegnante di canto. Quindi il cerchio si chiude attorno ad Anna Pettinelli. A riportare la clamorosa indiscrezione, ancora una volta, ci ha pensato Tv Blog. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Amici 22, torna Arisa in giuria: addio ad Anna Pettinnelli?

Al momento quindi la candidata ad andare via, con l’ingresso di Arisa, sembra essere proprio Anna Pettinelli. Non ci sono invece notizie sicure per quel che riguarda gli insegnamenti di ballo. Quel che è certo è che ci saranno sia Alessandra Celentano che Raimondo Todaro. Dubbi invece sulla presenza di Veronica Peparini, la coreografa che formava la squadra proprio con la Pettinelli.

Resta quindi da capire se Maria De Filippi abbia intenzione di rinnovare completamente la squadra, ingaggiando un/a prof di ballo nuovo/a, oppure se la compagna di Andreas Muller farà squadra con Arisa. Quel che è certo è che la trasmissione dopo il successo della scorsa stagione, tornerà con la formula della domenica pomeriggio e del serale al sabato sera. Quindi avremo una prima fase pomeridiana, per poi passare al Serale. Cresce l’attesa per la nuova stagione, con i telespettatori pronti ad affezionarsi ai nuovi talent.