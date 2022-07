Tutta la verità su Noemi Bocchi: parla l’ex tronista di Uomini e Donne!

Noemi Bocchi è la donna più chiacchierata del momento e per tutelarsi fin qui non si è mai esposta, ma c’è chi lo fa per lei

Essere la donna al fianco dell’ex capitano della Roma ha il suo peso, ancor più quando un tale Francesco Totti rompe un matrimonio di tanti anni e con due figli per lei. Sulla questione interviene un ex tronista di Uomini e Donne.

È indubbiamente la donna più chiacchierata del momento, dopo l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la sua relazione con il capitano della Roma. Noemi Bocchi non ha ancora mai parlato con nessuno, mai lasciato dichiarazioni per tutelare sé stessa ed il suo rapporto nato da non molto tempo, ma c’è chi l’ha fatto al posto suo. Chi è questa donna di cui tutti parlano? Sul suo conto non si sa molto, ma quello che è emerso sul suo conto è stato spesso strumentalizzato per arrivare alla verità sulla sua relazione.

Come chiunque altro, anche Noemi gode di un passato fatto di vita privata, studi, lavori ed è stato anche tirato in ballo un ex tronista di Uomini e Donne che ha voluto far chiarezza sul suo rapporto con l’attuale fidanzata di Totti.

Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni: l’ex tronista esce allo scoperto

Nelle scorse ore è intervenuto su Instagram Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne che è stato tirato in ballo ed ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Noemi, nonché su una presunta intervista rilasciata: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online”.

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere che non si fermerà qui e che andrà avanti anche per vie legali: “Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune”.