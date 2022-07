Uomini e Donne, ex tronista scomparsa dai social: era stata offesa per qualche chilo di troppo!

Una delle ex troniste di Uomini e Donne ha deciso di sparire dai social. Infatti la donna di recente era stata offesa: cos’è successo.

Clamorosa notizia per tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Infatti un ex tronista è letteralmente sparita dei social dopo qualche insulto su qualche chilo di troppo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cos’è successo.

Sono circa quattro mesi che non si hanno più notizie social di Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne. Una sparizione sospetta visto che la ragazza nella vita fa l’influencer ed in questi giorni sta facendo preoccupare e non poco i suoi numerosi followers. Stando alla pagina Very Inutil Pipol il profilo risulta letteralmente inattivo.

Secondo le ultime indiscrezioni del portale specializzato Veronica avrebbe preso troppo sul personale alcuni insulti social. Come si legge su Very Inutil Pipol quindi la conferma su questa indiscrezione è arrivata da una “fonte bene informata”. Quindi Veronica Burchielli si sarebbe presa una pausa dai social “per motivi spiacevoli”. Andiamo quindi a vedere le ultime sulla sparizione social dell’ex tronista.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli sparisce dai socia: cos’è successo

Veronica Burchielli ha quindi deciso di prendersi una pausa social dopo gli ultimi insulti che le sono arrivate. A riportare le ultime sul caso ci ha pensato Very Inutil Pipol. Infatti sul portale specializzato si legge: “Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo“.

Inoltre sempre Very Inutil Pipol ha concluso: “Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!“. L’ex tronista ha trovato la popolarità a Uomini e Donne nel 2019 quando ha fatto capitolare a sé il tronista Alessandro Zarino. Nel momento decisivo Veronica le ha detto no salendo lei sul trono. La sua esperienza televisiva si è conclusa con la scelta di Alessandro, tornato nella trasmissione per corteggiarla. I due però si sono lasciati subito dopo l’uscita dalla trasmissione.