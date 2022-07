Uomini e Donne, la commovente rivelazione dell’ex corteggiatrice: “Non riuscivo ad uscire di casa”

La giovane corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha svelato un retroscena di qualche anno fa sulla sua vita personale

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne, che dovrebbe partire su Canale 5 dal 12 settembre prossimo in daytime, si torna a parlare di come procede la vita di alcuni recenti protagonisti.

Il trono classico dell’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne si è concluso con una scelta importante. Il pugile romano Luca Salatino ha deciso di vivere la sua storia d’amore con Soraia Allam, la giovane bresciana di origini maghrebine.

Tale scelta ha lasciato di stucco l’altra corteggiatrice, ovvero Lilli Pugliese. La 28enne non è ovviamente uscita felice da Uomini e Donne, ma si sente certamente una donna più matura, che ha affrontato una esperienza particolare e ne trarrà giovamento.

Lilli Pugliese ed i progressi della sua vita: i retroscena in svelati su Instagram

Lilli Pugliese resta uno dei volti più intriganti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, tanto da aver raccolto moltissimi follower durante il programma e anche dopo la scelta del tronista Luca Salatino.

La Pugliese utilizza spesso Instagram per aggiornare i suoi fan sui progetti lavorativi, sul tempo libero. Ma anche per raccontare un po’ di sé, una sorta di sfogatoio del passato. L’ultimo post sui social è davvero interessante e racconta una insicurezza importante che coinvolge molte donne.

Lilli Pugliese ha ricordato quanto fosse ossessionata dal trucco e dall’aspetto fisico, spaventata persino di uscire al volo senza make-up: “Vi voglio confessare una cosa di me che se ci penso ora mi dico “ma quanto eri stupida”. Ci stavo male e non uscivo di casa se non mi ero truccata a dovere, anche per andare a buttare l’immondizia, guardavo il mio viso e vedevo ogni genere di imperfezione che cercavo di sistemare con il trucco. Ciò che vi sto dicendo lo dico perché molte di voi mi hanno scritto che non si piacciono e che delle volte rinunciano ad uscire per andare ad una festa perché non si sentono carine e nessun vestito gli sta bene…e ciò condiziona il vostro umore a la vostra vita”.

L’ex volto di Uomini e Donne, che in futuro potrebbe anche tornare in viste di tronista, si è schierata con tutte le donne che non sono sicure del proprio aspetto: “Io ero una di voi e anzi delle volte lo sono ancora adesso ma ora ci ragiono su con più consapevolezza. Tutte noi donne siamo un po’ insicure, anche la donna che per voi é la più bella del mondo, tutte abbiamo almeno una cosa che non ci piace di noi stesse. Ma la cosa importante, che io ho imparato crescendo, è capire che la bellezza esteriore fa ben poco! Bisogna saper essere intelligenti e capire che la vita é altro e che ciò che noi stesse vediamo brutto per altri è bellissimo”.