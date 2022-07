Una Vita, mazzata tremenda per i telespettatori: cambiano i palinsesti Mediaset

Mediaset è pronta a dare una vera e propria mazzata ai telespettatori di Una Vita. Il colosso sta pensando ad rimescolamento del palinsesto.

Una Vita a breve potrebbe traslocare in un’altra fascia oraria, con Mediaset pronta a rimescolare definitivamente il suo palinsesto pomeridiano. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere a breve.

La Mediaset, in queste ore, è stata costretta a cambiare palinsesto, a causa di un clamoroso ed inaspettato flop. Infatti spesso il Biscione si è trovato a modificare la sua programmazione, proprio a causa dei bassi ascolti di alcune trasmissioni. Questo è proprio il caso di Canale 5 con i telespettatori che a breve dovranno mandare giù un’altra ed inaspettata modifica di orari.

Infatti dal prossimo lunedì di questa rovente estate la fortunata Terra Amara anticipa alle 14.45 costringendo Un Altro Domani a slittare di un’ora. Ma questa non è di certo l’unica variazione di palinsesto. Mediaset ha quindi deciso di spostare anche Una Vita. La soap opera spagnola, infatti, andrà in vacanza per fare spazio all’indistruttibile Beautiful che si allunga. Andiamo quindi a vedere il motivo dietro queste ultime modifiche.

Una Vita, Mediaset rimescola le carte in tavola: nuove modifiche di palinsesto

Con queste ultime modifiche Mediaset ha un doppio obiettivo. Infatti il colosso della televisione vuole risparmiare puntate di Una Vita, che è ormai agli sgoccioli, e individuare il suo degno sostituto per l’importante slot delle 14.10. Inoltre tra la saga spagnola e la turca è la seconda che sta ottenendo risultati migliori. Nella giornata di ieri ha infatti ottenuto oltre il 19% contro il Tour de France e la soap di Rai1 Sei Sorelle; lunedì, senza la corsa, ha ottenuto il 22.5%.

Per questo in vista della stagione televisiva a regime, sarà chiamata ad un’operazione di avvicinamento e a misurarsi con uno slot in cui la platea è più elevata. Mentre invece la soap opera ‘Un Altro Domani‘ si andrà ad avvicinare alla fascia oraria che a rigor di logica andrebbe a ricoprire in autunno tra il daytime di Gf Vip e Pomeriggio Cinque. La messa in onda di Terra Amara e Un Altro Domani sarà da lunedì a venerdì anche nel mese di agosto. Per quanto riguarda i giorni della messa in onda, quindi, Mediaset ha scelto di non adottare nessuna modifica.