Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin spoilera tutto: telespettatori basiti

Ilenia Lazzarin, la amatissima Viola Bruni di Un Posto al Sole, ha parlato delle anticipazioni delle prossime puntate della soap opera

In queste settimane Un Posto al Sole sta tenendo ancora compagnia ai telespettatori più fedeli. Al contrario di molti programmi televisivi, la soap opera di Rai Tre non è ancora andata in vacanza.

In attesa della consueta pausa di Ferragosto, quando Upas si fermerà per due settimane, si stanno sviluppando trame ed intrecci sempre molto intriganti. Quasi tutti i personaggi principali della soap napoletana sono chiamati in causa da divergenze e colpi di scena.

C’è grande attesa per ciò che accadrà nelle prossime settimane. Parte di questo è stato svelato direttamente da una amata interprete di Upas, ovvero Ilenia Lazzarin. L’attrice interpreta da anni il ruolo di Viola Bruni, giovane docente sposata con il magistrato anti-camorra Eugenio Nicotera.

Ilenia Lazzarin e le reazioni shock ai nuovi copioni: “Succederanno cose folli”

Tramite il proprio profilo Instagram, Ilenia Lazzarin si è praticamente lanciata verso un clamoroso spoiler, dando delle piccole anticipazioni e scatenando di fatto la curiosità dei fan di Un Posto al Sole.

La Lazzarin è in possesso dei nuovi copioni e nelle proprie stories ha anticipato qualcosina, dando indizi e piccoli dettagli riguardo a ciò che potrebbe accadere a breve: “Sto studiando in camerino e sto anche leggendo le storie nuove. Io resto basita perché gli autori ne sanno una più del diavolo, chapeau. Ci sono delle storie che sono molte vere, in realtà molte volte la realtà supera la fantasia. Queste trame sembrano molto reali però sono folli, sono folli perché la realtà è folle”.

Possibile che Ilenia Lazzarin si riferisca in primis alla rottura tra la sua Viola e il marito Eugenio, già in crisi in queste ultime puntate per via dei drammi familiari legati alle minacce della malavita organizzata. Nessun riferimento preciso, ma tali indiscrezioni, unite alle anticipazioni date da Patrizio Rispo, sembrano indicare il divorzio tra i due.

L’attore che interpreta Raffaele Giordano, patrigno di Viola, giorni fa ha svelato una parte del copione di settembre che sembra confermare il tutto. In tale spoiler di Upas si leggeva la presenza del personaggio della Lazzarin e del figlio Antonio a Palazzo Palladini, forse dopo la rottura definitiva con il consorte di quest’ultima.