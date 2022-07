Soleil Sorge nuova regina della TV: sarà la protagonista di un famoso reality

E’ un periodo prospero per Soleil Sorge, con l’ex gieffina pronta a diventare la nuova regina della televisione italiana: il suo prossimo lavoro.

Soleil Sorge è pronta a tornare in televisione. Dopo il Grande Fratello Vip, per la showgirl italo-americana ci sarà un nuovo divertentissimo reality. La bionda influencer quindi si conferma uno dei volti più amati in Mediaset: cosa sta succedendo.

La carriera di Soleil Sorge all’interno dello showbiz è destinata a decollare. Infatti, nonostante la sua esperienza italiana sia partita solamente nel 2014, attualmente Sole può essere considerata il personaggio televisivo del momento. Alla luce dei diversi ruoli televisivi che ha coperto negli ultimi mesi e a distanza di poco tempo tra l’uno dall’altro, perché in grado di far impennare gli ascolti tv con il suo essere se stessa nel bene e nel male.

Dopo l’esperienza a Salsomaggiore, il ruolo di corteggiatrice coperto al trono di Luca Onestini a Uomini e Donne, la partecipazione a Pechino Express e L’isola dei famosi, il triangolo di cui è diventata protagonista al Grande fratello vip 6 con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione 2022 e il ritorno in Honduras a L’isola è ora pronta ad un nuovo reality. Nel dettaglio stiamo parlando di Back to School. Per l’occasione ci sarà anche una reunion con l’ex fidanzato Luca Onestini.

Soleil Sorge torna in televisione: per lei ci sarà Back to School

A riprendere la clamorosa indiscrezione ci ha pensato SuperEva. Inoltre sempre il settimanale ha rivelato che sono attualmente in corso le registrazioni. La trasmissione consiste nel sottoporre all’esame di Quinta Elementare un dato numero di personaggi famosi, aiutati da alcuni bambini, e sarà condotta da Federica Panicucci. Tutti quindi sono pronti a scommettere che Soleil sarà la protagonista della trasmissione.

La carriera della modella italo-americana nel mondo dello showbiz partiva nel ruolo di concorrente a Miss Italia e all’età di soli 20 anni Soleil Sorge si presentava al grande pubblico come una ragazza della porta accanto. Nonostante la sua esperienza al concorso, negli anni Soleil ha comunque fatto qualche ritocchino alle labbra, che adesso sono più voluminose. Adesso la carriera della Sorge è pronta a decollare, con la nuova esperienza a Back To School.