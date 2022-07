“Una storia incredibile”, Roberta Capua sconvolta in diretta: lutto terrificante

Nella puntata di ieri di ‘Estate in Diretta’, Roberta Capua ha avuto modo di parlare di un lutto terrificante: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante il venerdì è andata in onda una nuova puntata di Estate in Diretta. La presentatrice Roberta Capua è quasi scoppiata in lacrime parlando i un lutto terrificante. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta e cos’è successo.

Estate in Diretta nel corso della settimana ha subito due giorni di stop a causa della crisi di Governo. Così nella giornata di venerdì, il programma è tornato regolarmente in onda. Come di consueto il programma ha dedicato ampio spazio allo spettacolo, con la solita intervista di fine serata. Come prima notizia di cronaca, Roberta Capua ha parlato della bambina morta di stenti perché la madre l’ha lasciata abbandonata per raggiungere il compagno.

Infatti la conduttrice parlando di quanto accaduto ha affermato: “E’ una storia incredibile“. Ad appoggiarla anche il co-host Gianluca Semprini. Quest’ultimo ha ammesso che la storia colpisce e sconvolge molto tutti e poi ha letto le parole del giudice che ha definito la donna “pericolosa e capace di tutto”. Dopo le parole del collega, la Capua ha poi aggiunto: “Morire di stenti ad un anno e mezzo abbandonata dalla mamma in un lettino da campeggio è una notizia che ci fa davvero venire i brividi“.

Estate in Diretta, anche Roberta Capua esausta dal caldo: “Speriamo possa rassicurarci”

Nel corso dell’ultima puntata di Estate in Diretta, i due conduttori hanno dedicato ampio spazio anche alla critica situazione climatica. Infatti Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno discusso del grande caldo che sta stremando il Paese da Nord a Sud. Moltissimi gli incendi, anche con drammatiche conseguenze, che si stanno registrando inoltre in diverse città. Annunciando le previsioni del maggiore Turchetti, la Capua speranzosa ha affermato: “Speriamo che possa rassicurarci“.

Ovviamente subito dopo non è mancato un collegamento con l’inviata del programma presente a Trieste, una delle città più colpite dal caldo, che ha raccontato le difficoltà dei cittadini. Dopo le previsioni meteo si è conclusa un’altra puntata di Estate in Diretta. La trasmissione, anche quest’anno, sta riscuotendo un successo enorme, sviscerando tutti i trend topic del giorno come notizie di cronaca nera, gossip e spettacolo. Ancora una volta la coppia Capua-Semprini si sta dimostrando vincente, con i palinsesti Rai che continuano a macinare ascolti.