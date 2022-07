Lutto nel mondo della musica italiana: il noto cantante muore a 74 anni

Una grande perdita per il mondo della musica italiana con il famoso cantante che si è spento a soli 74 anni

Lacrime per il cantautore 74enne che ha raccolto un gran seguito anche all’estero, oltre che nel suo Bel Paese. Ha lottato a lungo contro un male che gli ha dato del filo da torcere per troppo tempo fino a portarlo all’ultimo giorno di vita.

Tante lacrime e grande dolore per la perdita del cantautore Antonio Caponnetto conosciuto col nome d’arte di Brigantony, sia nella sua regione natale, la Sicilia, che all’estero. Più di 50 dischi, canzoni conosciute a livello internazionale ed un grande seguito in giro per il mondo, a 74 anni Antonio si è spento dopo una lunga malattia che gli ha dato il tormento per tanti anni.

La famiglia e tutti i fan del cantautore erano in ansia da giorni perché Caponnetto è stato ricoverato per un po’ in gravi condizioni che non hanno mai fatto sperare che qualcosa potesse cambiare in meglio. Da subito lo stato in cui verteva il cantautore ha dato brutte impressioni a tutti coloro che gli sono stati vicino, fino al giorno della sua morte.

Lutto nel mondo della musica, morto Brigantony: la conferma della figlia

Sul profilo ufficiale del maestro Brigantony e la figlia Alessia che annuncia la morte del compianto padre: “Miei carissimi e affettuosissimi fans purtroppo. Il Maestro è salito in cielo”. Soltanto qualche giorno prima, la stessa figlia aveva parlato di condizioni molto gravi e chiesto rispetto per la privacy familiare in cui avrebbero voluto rimanesse il reale stato di salute di suo padre.

Soltanto pochi minuti fa, per consentire a tutti coloro lo desiderano un ultimo saluto, ha pubblicato anche le informazioni utili per i funerali: “Vi comunico che da lunedì 25 luglio,

la camera ardente avrà luogo presso la Galleria di arte moderna di Catania, via castello Ursino 22. Per dare la possibilità a tutti voi di salutare il nostro Amatissimo Maestro Brigantony. Vi annuncerò presto luogo, data e orario dei funerali. Un grande abbraccio da parte mia Ed un grazie di cuore per il calore ed il sostegno che state dando a me e la mia famiglia”.