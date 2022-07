Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme? Il dettaglio che scatena i fan

Spunta un dettaglio davvero particolare che potrebbe rinverdire la storia tra Lulù Selassié e l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip

Una rottura a dir poco traumatica, che ha avuto delle ripercussioni per entrambi i protagonisti della vicenda. Stiamo parlando della separazione improvvisa fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

I due giovani si erano conosciuti ed innamorati all’interno del GF Vip 6, promettendosi di proseguire la storia d’amore anche fuori dalla casa. Ma Bortuzzo ha spiazzato improvvisamente la sua Lulù, chiudendo la storia senza dare spiegazioni concrete.

La Selassié, una delle principesse di origine etiope, non l’ha presa bene ed è uscita piuttosto ‘malconcia’ dalla rottura. Bortuzzo invece è stato preso di mira dai fan di Lulù ed è divenuto una sorta di bersaglio da parte di molti hater.

Il dettaglio sul cellulare di Lulù Selassié che riporta in auge la storia d’amore

Ma la storia tra i due ex gieffini è realmente terminata? Ad oggi pare proprio di sì, ma occhio ad un dettaglio che non è sfuggito ai fan più accaniti della principessa Lulù Selassié.

In un video in cui è protagonista la ragazza romana, si intravede lo sfondo del cellulare di quest’ultima. Su cui appare ancora una tenera foto di Lulù e di Manuel Bortuzzo che si baciano, presumibilmente durante uno shooting fotografico con protagonisti i due ex fidanzati subito dopo la fine del GF Vip 6.

Lo sfondo del cellulare di Fairy 💜che amore 😍 sei una ragazza ancora piena di sentimenti x lui,spero che la vita ti regali cose belle,te le meriti tanto amore #fairylu pic.twitter.com/IidTM2sjds — Dolce stefy💜 (@spatar5_dolce) July 23, 2022

Come si intravede dal tweet della fan di Lulù Selassié, l’ereditiera etiope avrebbe dunque ancora un crush importante per Manuel Bortuzzo. Sintomo di un possibile ritorno di fiamma tra i due o soltanto una dimenticanza di Lulù da eliminare al più presto? Solo il tempo e le cronache di gossip ce lo diranno.

I fan della coppia sono in visibilio e sperano che tra Lulù e Manuel possa tornare il sereno e la loro tenera storia d’amore possa essere di nuovo alla luce del sole. Ma al momento, a parte questo indizio vago, non arrivano conferme in tal senso.