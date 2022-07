Il Paradiso delle Signore, due protagonisti fidanzati nella realtà? Indizio inequivocabile

Due protagonisti de Il Paradiso delle Signore si sarebbero fidanzati. Sui social spunta un indizio inequivocabile: scopriamo cos’è successo.

Spunta un clamoroso indizio su una relazione tra due protagonisti de Il Paradiso delle Signore. I due attori si sarebbero fidanzati nella vita reale: andiamo quindi a vedere cos’è successo, fan al settimo cielo.

Siamo giunti oramai alla settima edizione de Il Paradiso delle Signore. Da anni oramai nel cast vediamo all’opera Emanuel Caserio e Chiara Russo. Il primo interpreta il giovane cameriere Salvatore Amato che dopo una cocente delusione con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) si è innamorato, fidanzato e sposato con Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Mentre invece la Russo impersona Maria Puglisi, giovane sarta che da Partanna emigra a Milano e, oltre a lavorare con Agnese (Antonella Attili) e al grande magazzino dopo si innamora di Rocco Amato (Giancarlo Commare) ma il loro amore naufraga ad un passo dalla nozze.

Stando alle ultime notizie di gossip, fuori dal set sembra essere scoppiato l’amore proprio tra Emanuel Caserio e Chiara Russo. Entrambi hanno scelto il silenzio ma a giudicare dalle varie foto postate in questi mesi in molti ipotizzano che tra i due ci sia del tenero. I due infatti sono apparsi più volte sui social insieme e finalmente sembra essere scoccata la scintilla. Andiamo quindi a vedere gli ultimi indizi social.

Il Paradiso delle Signore, è amore tra Emanuel Caserio e Chiara Russo? L’indizio social

In molti hanno iniziato ad ipotizzare una relazione tra Emanuel Caserio e Chiara Russo, e se è vero che tre indizi fanno una prova in questi mesi i due sono apparsi più volte sui social insieme. Di recente i due hanno anche fatto un viaggio insieme negli Stati Uniti d’America, al matrimonio di Neva Leoni (collega che nella soap dà il volto a Tina Amato) con Claudio Colica sono apparsi affiatati e complici e proprio in queste ore hanno postato una nuova foto. I due infatti si sono fatti ritrarre su un divano, dove sembrano ripassare un copione.

Il feeling tra i due è palese, e questa voce di gossip potrebbe far crescere l’hype sulla prossima edizione de Il Paradiso delle Signore. Per quanto riguarda la settima stagione della soap opera, nelle prossime puntate vedremo Adelaide alle prese con rivalità e vendette, mentre Maria sarà al centro di importanti novità E novità riguarderanno anche Salvo ed il suo matrimonio con Anna, i due avranno a che fare con un nuovo ostacolo, il ritorno di Quinto dato per morto nelle scorse puntate. Ovviamente poi non mancheranno nuovi arrivi, addii, conferme e ritorni. Appuntamento quindi a settembre per le nuove puntate della soap opera.