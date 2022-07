Guerra in Ucraina: missili sul porto di Odessa dopo l’accordo sul grano. Zelensky: Mosca non vuole rispettarlo”

Le forze russe, a neanche 24 ore dall’accordo sul grano firmato ieri a Istanbul, hanno sferrato un attacco missilistico sul porto di Odessa. Secondo i media ucraini, hanno usato missili da crociera del tipo Kalibr.

“Due missili sono stati abbattuti dalle forze difesa antiaeree, due hanno colpito le strutture infrastrutturali del porto”, si legge nel messaggio delle autorità locali. Secondo il deputato Oleksiy Goncharenko, ci sono feriti. Proprio dal porto di Odessa dovrebbero partire ingenti quantità di grano verso il mondo intero e l’attacco è stato duramente condannato dal segretario generale della Nato Antonio Guterres.

La condanna di Guterres

“Ieri, tutte le parti si sono assunte chiari impegni sulla scena mondiale per garantire il movimento sicuro del grano ucraino e dei prodotti correlati verso i mercati globali – ha affermato il portavoce di Guterres Farhan Haq – Questi prodotti sono assolutamente necessari per affrontare la crisi alimentare globale e alleviare le sofferenze di milioni di persone bisognose in tutto il mondo. La loro piena attuazione da parte della Federazione russa, dell’Ucraina e della Tirchia, è fondamentale”.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha affermato che l’attacco al porto di Odessa è uno “sputo in faccia” al segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente turco Erdogan. Il portavoce Oleg Nikolenko ha esortato l’Onu e la Turchia a “garantire che la Russia rispetti i suoi obblighi nell’ambito del funzionamento sicuro del corridoio dei cereali. In caso di mancato rispetto degli accordi raggiunti, la Russia avrà piena responsabilità nella crisi alimentare globale”.

Zelensky: “Mosca non vuole attuare l’accordo sul grano”

Secondo Volodymir Zelensky, presidente ucraino l’attacco al porto di Odessa “è il modo che ha trovato Mosca per non attuare l’accordo sul grano”. Ed aggiunge che “questo dimostra solo una cosa – scrive il Guardian – non importa cosa dica o prometta la Russia, Mosca troverà il modo di non attuarlo”.

Anche Ankara è preoccupata

Anche la Turchia si è detta preoccupata per i bombardamenti alla città portuale: “Il fatto che un incidente del genere sia accaduto subito dopo l’accordo che abbiamo raggiunto ieri ci preoccupa davvero”, ha dichiarato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.