Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo uniti: lo scoppiettante retroscena

Una delle coppie più note del mondo dello spettacolo, anche se separata da tempo, è quella tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Moltissime coppie del mondo dello spettacolo spesso si lasciano in maniera traumatica, senza riuscire a mantenere un buon rapporto anche dopo la separazione. Non è questo il caso di una ex coppia storica che ancora oggi fa parlare di sé.

Ci stiamo riferendo ad Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Due amati personaggi che hanno fatto sognare tutti, con il matrimonio da favola celebrato al Castello di Bracciano ormai ben 24 anni fa.

Il cantautore romano e la showgirl svizzera si sono separati da tempo. Ma attualmente vantano un rapporto amichevole e di grande stima reciproca. Lo testimonia la presenza di Ramazzotti nel programma tv Michelle Impossible e la partecipazione della Hunziker nell’ultimo video musicale dell’ex marito.

Ramazzotti e la Hunziker sono ancora legatissimi: lo ha confermato il loro maestro di Karate

Ma c’è qualcosa di più intimo nel rapporto tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? Non si sa, ma di certo i due ex coniugi si frequentano e si supportano ancora, complice la presenza della figlia Aurora.

A svelare qualche retroscena interessante sui due c’ha pensato Luigi Passamonte. Vale a dire il maestro di Karate che Eros e Michelle hanno in comune. Intervistato dal Corriere della Sera, il senpai ha parlato del rapporto rinnovato tra il cantante e la conduttrice.

I due hanno questa passione comune, sviluppatasi anche in tempi recenti: “Nel 2019 Eros ha cominciato a lavorare con me al Kyokushinkai karate, una disciplina molto particolare. Eros ha apprezzato la spiritualità; in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore. Mi sono commosso. E poi adesso sul palco si muove molto meglio: ha svolto un lavoro duro, prima giornaliero, ora selezionato”.

Ramazzotti, secondo la ricostruzione di Passamonte, avrebbe coinvolto la Hunziker in questa disciplina: “Dopo il lockdown Michelle aveva bisogno di stimoli e distrazioni. Eros le ha consigliato di unirsi a noi, anche per superare alcuni problemi di stalking. La sua applicazione è stata eccezionale: se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi”.

Dunque il karate ha unito ancor di più Michelle ed Eros. Ma di un ritorno assieme non se ne parla proprio. La showgirl, dopo la rottura con Tomaso Trussardi, ha trovato appoggio nel medico Giovanni Angiolini, mentre il cantautore è stato paparazzato in vacanza con una nuova e misteriosa compagnia.