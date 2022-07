Emergenza caldo: domenica 23 luglio, bollino rosso in 19 città

Il weekend da bollino rosso riguarda anche le strade. Viabilità Italia e Anas anche quest'anno hanno stilato il Piano mobilità estiva 2022, con iniziative e misure per contenere i possibili disagi legati all'aumento dei flussi di traffico.

Emergenza caldo: si prevede bollino rosso in 19 città domani, domenica 24 luglio. Il dato è relativo a 27 città e viene dal Ministero della Salute.

Civitavecchia, Pescara a Venezia, oggi arancioni, domani potrebbero passare al rosso insieme a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Al Sud e nelle isole domani è previsto bollino arancio ad Ancona, Cagliari, Catania, Napoli (oggi bollino giallo), Palermo e Reggio Calabria. Bollino giallo a Bari.

Secondo il bollettino del Ministero, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto alte per più giorni consecutivi a tassi elevati di umidità, forte sole e vento assente. “Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, si rileva.

Weekend con caldo rovente in tutta Italia con temperature che arrivano fino a 40° in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud.

Il caldo sarà intenso anche di notte, specie nei centri urbani dove il cemento riemette il calore del giorno e in quota, con lo zero termico che si spinge oltre i 4.800 metri. Le temperature più contenute si registrano lungo le coste, grazie alle brezze marine.

L’anticiclone africano tiene distanti le perturbazioni che scorrono Oltralpe: una di queste oggi sfiora in Nord Italia, come affermato i metereologi di Meteo Expert. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’ondata di calore continuerà anche la prossima settimana in forma inalterata al Suf, mentre al Centro-Nord e al Nord si attenuerà. Le aree più settentrionali del Paese saranno interessate da una perturbazione atlantica seguita da venti un po’ meno caldi.

Emergenza caldo: bollino rosso anche sulle strade

Il weekend da bollino rosso riguarda anche le strade. Viabilità Italia e Anas anche quest’anno hanno stilato il Piano mobilità estiva 2022, con iniziative e misure per contenere i possibili disagi legati all’aumento dei flussi di traffico. Il piano include anche consigli utili agli automobilisti che si spostano nei luoghi di villeggiatura, con un calendario per segnalare le giornate dove il traffico è più intenso.

Il bollino rosso è previsto nella prima parte della giornata di oggi, sabato 23 luglio e di domani, domenica 24.