Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, cosa c’è stato? La conduttrice esce allo scoperto

C’è stato un tempo in cui Elisa Isoardi e Raimondo Todaro erano al centro dei gossip: cosa c’è stato realmente tra i due?

La conduttrice Rai è uscita allo scoperto sulla sua esperienza a Ballando Con Le Stelle in compagnia di quello che, allora, era uno dei ballerini del dance show di Milly Carlucci. Cosa c’è stato tra i due?

Nel 2020 Elisa Isoardi ha preso parte a Ballando Con Le Stelle con Raimondo Todaro, edizione in cui si sono classificati quarti lasciando la vittoria a Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Quell’anno fu di profonda crisi per entrambi, almeno da un punto di vista dell’amore, vista e considerata da un lato la separazione da Matteo Salvini, dall’altra quella con la ballerina di Amici, Francesca Tocca.

Proprio per questa ragione e per il particolare feeling tra i due, i rumor su una presunta relazione si sono fatti sempre più insistenti. A distanza di due anni e con Raimondo Todaro che si è unito nuovamente a sua moglie, Elisa Isoardi è uscita allo scoperto con Luca Uccello su Leggo.it: “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse”.

Elisa Isoardi è pronta a tornare in Rai: da settembre tra Mara Venier e Maria De Filippi

Elisa Isoardi si è dedicata molto a sé stessa ed alla sua famiglia a tal punto da sparire da ogni palinsesti, ma adesso è tempo di tornare più forti di prima in Rai: “Lo vivo come un nuovo inizio, una rinascita una resurrezione vera e propria. Sono felice ed emozionata. Ma non ci credi mai fino in fondo, almeno fino a quando non entri in studio e dici ‘ok, è tutto vero'”. Rivalità con Mara Venier? Niente affatto, la conduttrice riconosce che il suo programma Vorrei dirti che sarà collocato in un palinsesto molto complesso, la domenica pomeriggio proprio tra la regina di Rai Uno e Maria De Filippi su Canale 5, tuttavia: “Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda quindi devo soltanto dirle grazie”.

La conduttrice sa che non sarà semplice, ma ha anche le idee ben chiare: “Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta”.