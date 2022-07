Controllate nelle vostre tasche: la moneta antica che può valere 1 milione di euro

Occhio alle monete che potreste possedere in casa vostra. Un antico pezzo di numismatica può davvero farvi svoltare economicamente

Una passione davvero particolare e da collezionisti veri e propri è sicuramente la numismatica. Ovvero l’interesse esperto per le monete, in particolare quelle più antiche ed introvabili.

Moltissime persone sono appassionate e sempre alla ricerca della moneta, del pezzo unico che può letteralmente valere una fortuna. Ma la cosa particolare è che a volte tali monete si trovano nelle nostre case senza sapere di possedere una rarità preziosa.

È il caso di una moneta antica che sta facendo parlare di sé, molto ricercata dai collezionisti e che alle aste numismatiche potrebbe davvero valere moltissimo. Un pezzo antico che però potreste ritrovare stranamente nelle vostre tasche.

La moneta antica risale al periodo avanti Cristo: oggi è un pezzo pregiatissimo

Stiamo parlando di una moneta molto antica, che risale addirittura all’anno 15 avanti Cristo. Un pezzo storico che però sembra essere ancora in circolazione e potrebbe essere reperito in giro per il mondo.

Vale a dire il medaglione aureo di Massenzio. Un conio molto antico e prezioso, una piccola opera d’arte che sembra dunque molto rara. La moneta è riconoscibile dal ritratto dell’imperatore Massenzio, mentre sull’altro lato ci sono Roma, seduta su uno scudo, e lo stesso Massenzio, in piedi, e la legenda che, tradotta in italiano, significa A Roma eterna, guardiana del tuo imperatore. Gli esperti riferiscono che oggi è quasi impossibile trovare un modello del genere, sia per la distanza temporale, sia per la difficoltà di conservare un conio secolare in modo adeguato.

Il medaglione di Massenzio vale davvero una fortuna. Basti pensare che all’ultima asta in cui è stata battuta questa moneta, nel 2011, è stata venduta ad un ricco collezionista per 1 milione e 400 mila dollari. Pari a circa 1 milione di euro. Una moneta che ha il valore di una pietra preziosissima, per la sua rarità e per il suo valore storico e culturale.

Difficile dunque trovare un altro pezzo del genere in buone condizioni, visto che sono passati più di duemila anni dalla sua creazione. Ma vale la pena tentare, per il suo valore economico enorme.