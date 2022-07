Ballando Con Le Stelle, matrimonio mozzafiato: uno dei volti più amati convola a nozze

Matrimonio da favola per uno dei volti più celebri ed amati di Ballando Con Le Stelle: location ed ospiti mozzafiato

Cosa accade quando unisci una location da incanto ed ospiti illustri per coronare il proprio amore nel matrimonio? Uno dei volti più apprezzati del dance show di Milly Carlucci non ha badato a spese e celebrato delle nozze di lusso.

Quest’anno a Ballando Con Le Stelle non si fa altro che celebrare belle notizie, per fortuna. Tra neonati e matrimoni, Milly Carlucci si dà da fare per poter augurare un futuro florido a tutti coloro che sono passati per le sue braccia ed in questo periodo hanno scelto di celebrare una giornata speciale in compagnia dei propri partner che sia per un matrimonio o per la nascita di un figlio.

Quando al simbolo del matrimonio si aggiungono festeggiamenti lussuosi, location da sogno ed ospiti illustri tutto prende un’altra piega e se ne parla per giorni. La coppia è convolata a nozze ieri, venerdì 22 luglio e le foto sono già in giro per il web per ammirare l’incanto e la magia dei festeggiamenti.

Ballando Con Le Stelle, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco convolano a nozze

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono convolati a nozze. Una relazione lunga 12 anni e poi il coronamento dell’amore nel segno del matrimonio che è appena arrivato, ieri venerdì 22 luglio, sul Lago di Bracciano, nonostante l’attrice di Latina ha sempre sognato di convolare a nozze nella sua città natale o a Sabaudia. A nulla ha potuto l’Arcuri dinanzi all’incantevole location del Castello Odescalchi cui ha dovuto per forza dire di sì. La location ai tempi è stata scelta anche da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma anche da Tom Cruise e Katie Holmes.

Grandi nomi anche tra i testimoni per cui Manuela ha scelto il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. Per la celebrazione delle nozze ha scelto di fare un cambio d’abito: uno più tradizionale per la cerimonia, scollato davanti e lungo, con la coda; l’altro più sensuale con trasparenze sulle gambe e sul décolleté. Tra i VIP presenti al matrimonio c’erano Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis.