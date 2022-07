Alex Belli entra nel cast del Paradiso delle Signore? Rivelazione bomba

Grande notizia per tutti i fan del GF Vip, con Alex Belli pronto ad entrare nel cast de ‘Il Paradiso delle Signore’: il suo ruolo nella soap opera.

Alex Belli è pronto a tornare a lavoro dopo la fortunatissima esperienza del Grande Fratello Vip. L’attore infatti entrerà nel cast de Il Paradiso delle Signore: andiamo quindi a scoprire il suo ruolo all’interno della fiction.

Prima della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e prima ancora dell’avventura all’Isola dei Famosi, Alex Belli era noto per essere un apprezzato attore di soap opera. Ancora oggi tantissimi seguaci ricordano il suo ruolo in Centovetrine, dove interpretava un personaggio chiamato Jacopo Castelli. Il fidanzato di Delia Duran è stato per tanti anni una presenza fissa della serie, un personaggio assai amato dal pubblico. Infatti Belli è stato un protagonista della soap opera Mediaset dal 2010 al 2016.

Dopo il successo alla sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini si è parlato più e più volte di un ritorno di Alex Belli al mondo delle soap. Così le ultime indiscrezioni parlavano di un ruolo per le due soap Rai: Il Paradiso delle Signore ed Un Posto al Sole. Le due produzioni del servizio pubblico sono amatissima ma al momento non sono alla ricerca di nuovi protagonisti nel corso della trasmissioni. Andiamo quindi a vedere le parole di Belli in merito.

Alex Belli parla di un ipotetico ruolo ne ‘Il Paradiso delle Signore’: la rivelazione

Alex Belli è quindi tornato a parlare di un suo possibile ruolo all’interno delle soap opera Rai. Infatti in merito l’attore ha affermato: “Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre“. Belli ha quindi confermato che al momento c’è stato un interesse ma nessuna proposta attuale.

L’attore non esclude assolutamente di tornare sui set in un futuro prossimo, visto che ama questo mestiere. Oltre a Centovetrine, Belli è apparso anche in alcune fiction Mediaset come Furore e Sacrificio d’amore. L’ultima esperienza al cinema risale invece al 2019, nel film Dagli occhi dell’amore. Negli ultimi anni, Alex si è prestato a programmi come Ballando con le Stelle nel 2012 e a Temptation Island Vip nel 2019. Vedremo quindi se a breve tornerà a fare il lavoro che tanto ama.