Terribile lutto in Rai: morta una delle protagoniste di una celebre serie tv

Un grande lutto ha colpito la Rai nelle ultime ore. Infatti nelle ultime ore è scomparsa una famosa attrice: la triste notizia per il servizio pubblico.

Si è spenta nelle ultime ore una delle attrici statunitense di una celebre serie televisiva in onda sulla Rai. La notizia ha lasciato tutti i telespettatori con l’amaro in bocca: andiamo a vedere di chi si tratta.

Nelle ultime ore è arrivata una tristissima notizia per tutti gli storici telespettatori della Rai. Infatti si è spenta l’attrice statunitense Rebecca Balding, l’energica interprete che è apparsa al fianco di Billy Crystal nella sitcom “Bolle di sapone”. Ma non solo, infatti, in Italia è ricordata soprattutto per la sua interpretazione nei panni di una giornalista nella serie televisiva ‘Streghe‘. L’attrice si è spenta all’età di 73 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa ci ha pensato il marito, lo sceneggiatore, regista e produttore James L. Conway. Infatti l’uomo ha precisato che la Balding è scomparsa lunedì a Park City dopo una battaglia contro il cancro alle ovaie. Dopo un paio di giorni di lutto, così, la famiglia ha voluto diffondere la notizia per mezzo stampa. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera dell’amata attrice statunitense.

Lutto nel mondo Rai, si è spenta Rebecca Balding: era la giornalista di ‘Streghe’

La carriera di Rebecca Balding è senza ombra di dubbio lunghissima. Infatti gli inizi dell’attrice risalgono ai filmo horror “The Silent Scream” (1979) e “The Boogens” (1981), diretto da Conway, nei ruoli della protagonista. I due poi approfondirono la loro conoscenza durante un provino. Lo stesso Conway fu anche uno dei produttori di ‘Streghe‘, quando l’attrice interpretava a Elise Rothman, caporedattore di “The Bay Mirror”, dove Phoebe Halliwell (Alyssa Milano) lavorava come opinionista.

L’attrice apparve in ben 22 episodi durante le ultime cinque stagioni (2002-06) della serie soprannaturale. Mentre invece nella serie “Bolle di Sapone” (1978-80) la Balding ha interpretato l’avvocato Carol David che seduce Jodie Dallas, gay dichiarato (Billy Crystal) e rimane incinta. Inoltre proprio quando lui decide di “fare la cosa giusta” e sposarla, lei lo lascia all’altare e rapisce il bambino.

Questi sono gli incarichi più importanti della carriera della Balding. L’attrice nata a Little Rock, piccola città dell’Arkansas, il 21 settembre 1948 nel corso della sua vita è riuscita a studiare recitazione all’Università del Kansas e ha lavorato nei teatri di Chicago. Dopo questi primi passi, la Balding è riuscita ad arrivare ad Hollywood, dove ha costruito una carriera di tutto rispetto.